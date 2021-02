Hace algunas semanas, Yanina Latorre partió junto a su familia de vacaciones a Miami. Si bien sus hijos y su marido ya regresaron a la Argentina, ella y su madre aún no pudieron hacerlo porque le reprogramaron el vuelo. Estar estos días de más le generan gastos no previstos y por eso está preocupada: “Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”.

“Me cancelaron el vuelo, están cancelando un montón de vuelos. Hay gente que le reprogramaron para 10 o 15 días. Es complejo”, contó la rubia este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece). La panelista tenía fecha de regreso el 30 de enero.

“Yo volvía el sábado, pero el viernes a la noche vi que me mandaron un mail temprano. No cancelaron el vuelo en sí, sino mi lugar en el avión”, agregó.

Consultada por sus compañeras acerca del motivo de la cancelación, Yanina explicó: “Reprogramaron todo porque achicaron la frecuencia o están sobrevendidos. Hay un lío tremendo porque hay mucha gente en Miami, hay muchos argentinos y chilenos”.

Asimismo señaló que consiguió un pasaje para este miércoles y que espera que no se lo cancelen. “Me indigné en el momento, pero cuando hablé con Ángel me dijo que disfrute unos días más”.

“La reasignación de vuelos es un tema de la Argentina. Acá a los turistas los siguen recibiendo. Creo que en la Argentina y en Chile no quieren que la gente viaje. Cuando firmás una declaración jurada te hacés cargo de que si no podés volver y te cierran las fronteras, te quedás varada afuera y es tu problema”, detalló Latorre.

Si bien su marido y sus hijos ya regresaron, Yanina decidió cambiarle el pasaje a su mamá para que se quede acompañándola y vuelvan juntas. “Lo hice para no quedarme sola. Con Dora estamos en aerolíneas diferentes. Me cancelaron a mí el vuelo, pero a ella no. Entonces llamé y la pasé para otro día”.

Por último aseguró que si bien se encuentra en una linda ciudad, anhela regresar al país. Sobre eso, y con un poco de humor, manifestó: “Ya me quiero volver. Hace un mes que vivo en dólares, es dramático. Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”.