La palabra de Yanina Latorre (49) tras la muerte de Natacha Jaitt(1977-2019) era una de las más buscadas por la prensa y aunque ella dice no entender por qué, las repercusiones que generaron el escándalo por el affaire que su marido, Diego Latorre (49), tuvo con la fallecida mediática eran un claro motivo.

Lo cierto es que más allá de las especulaciones al respecto, a dos días de que se conozca la trágica noticia de la muerte de Natacha, Yanina rompió el silencio en Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 10.30).

"¿Evelyn (Von Brocke), me das dos minutos?", le preguntó la panelista a su colega, quien este lunes reemplazó a Ángel de Brito (42) en la conducción del ciclo por sus vacaciones. "Todo lo que quieras, Yanina", le contestó la ex mujer de Fabián Doman.

"Sé que estaba todo el mundo esperando que hable, sé que esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé no porque no pueda hacerlo, ni pueda opinar, o porque no tenga una opinión formada o criterio... el tema es que no lo hago por una cuestión de respeto.", comenzó diciendo la mujer del ex futbolista que mantuvo una relación extramatrimonial con Jaitt durante 2017.

Y siguió: "Es una tragedia espantosa. Hace 48 horas que no sé por qué me busca tanto la prensa. Me encantaría que todos los programas puedan tomar este caso con el mismo respeto que se tomó acá. Estamos ante la tragedia de la muerte de una mujer joven, que creo que no fue feliz y ojalá encuentre la paz que tanto buscó".

Además, la panelista de Los ángeles de la mañana aseguró que "en su momento", cuando la pasó "mal", nunca habló de Natacha por lo que tampoco lo hará ahora ni mañana y repitió que esa decisión se basa en el respeto que merece lo ocurrido en las últimas horas. "Porque todo lo que diga se va a poner como en el lugar de un circo, de amarillismo", sumó.

"El otro día cuando me levanté, no sabía lo que había pasado, me escribe un periodista y me dice '¿me mandás un audio?'. ¿Y yo qué te puedo decir en un audio? No soy la hermana, no soy la amiga, no me dedico a los policiales, no soy (Ricardo) Canaletti. Creo que la gente algo que no existe. Hace 48 horas me está atacando y buscando todo el mundo. Yo no hice nada malo", indicó sobre el engaño que sufrió en manos de su marido y la difunta.





En cuanto a su opinión sobre el caso, Latorre dijo que se la reserva "porque todo lo que diga va a ser como distorsionado. Natacha tenía dos hijos, una chica de 21 años y un niñito", agregó Yanina y rápidamente se volvió a referir a quien fuera la amante del padre de sus hijos.

"Cuando pasó todo lo que me pasó a mí, mi tema se trató con morbo, circo y se divirtieron, y se rieron incluidos Natacha, yo nunca le contesté porque no le voy a pagar con la misma moneda ni quiero hacer leña del árbol caído. Lo que yo diga no suma, me lo guardo para mí.", dijo en ese sentido.

Por otra parte, la panelista se refirió a las críticas que recibió este fin de semana en su cuenta de Twitter, donde la siguen casi un millón de usuarios, cuando saludó a sus seguidores como si nada hubiese pasado mientras el cuerpo sin vida de Natacha había sido encontrado hacía apenas horas.

"Hay gente que me está bardeando porque estoy muda. No soy cagona, no estoy muda, soy un ser de bien y me voy a portar con la misma dignidad que me porté desde el primer día. Porque yo nunca en la vida hablé", aseguró.

"Y como siempre pedí clemencia por mi familia yo creo que la gente tendría que tener clemencia y pensar que en lugar de tener que estar buscando el morbo de lo que pasa conmigo y mi marido, que es un tema cerrado y terminado y un problema mío privado, del que se habló muchísimo y nunca prohibí que se hable, déjenme de molestar, no molestemos a los hijos de Natacha. Porque lo que yo diga no suma", reflexionó la esposa del ex jugador de fútbol.