Jésica Cirio expresó su incomodidad por haber protagonizado un blooper con su vestido cuando recibió el premio Martín Fierro por La peña de Morfi.

Luego del momento en el escenario, la conductora brindó una entrevista con Intrusos y miró el video por primera vez. "No me digas, por favor porque no puedo creer. Me acabo de enterar recién, nunca me enteré", le dijo al notero. Y cuando vio las imágenes, acotó: "¡Noooo! A mí me dijeron acomodate, pero nunca me percaté. ¡Un papelón! Todos nos empezamos a abrazar y, fue un momento y nada, qué lástima. No da. Todos están hablando eso, diciendo se le escapó la teta".