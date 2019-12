Se acerca fin de año y se vienen los balances y racontos. Y en ese plano, una verdadera sorpresa para la industria del clip fue que en 2019, los seis videos musicales más escuchados en Youtube en todo el mundo son en lengua española. Así lo informó el propio portal: "Con Calma" del boricua Daddy Yankee está en primer lugar y "Con Altura" de Rosalía y J Balvin, en el segundo del ranking. Les siguen Secreto, China, No me Conoce y Señorita. El Top 10 de los videos más vistos se completa, ya en lengua no española, con Maari 2 - Rowdy Baby, Kill This Love, Bad Guy y 7 Rings.



Si bien el año pasado la música latina y en español obtuvo 8 de los 10 primeros puestos, lo que rescata la industria es que logró reinar esta vez en las seis primeras posiciones.



"Con calma"

Rey de reyes, el video del puertorriqueño Daddy Yankee, colgado el 23 de enero de este año, acumula 1.603 millones de reproducciones, 7,8 millones de "Me gusta" y casi 300.000 comentarios. Es un nuevo récord para Daddy tras los sencillos "Despacito", "Dura" y "Shaky Shaky".

>



"Con altura"

Colgado dos meses más tarde que "Con calma", el video de la cantante catalana Rosalía, ha sido visto 1.140 millones de veces, ha recibido 5,1 millones de "Me gusta" y han comentado sobre él 182.000 personas.



"Secreto"

Del reggatonero boricua Anuel AA y la colombiana Karol G, tuvo hasta ahora más de 900 millones de visualizaciones.



"China"

Colaboración de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.





"No me conoce"

Remix que lleva el sello tripartito de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny .



"Señorita"



De Shawn Mendes y la ascendente cubano-estadounidense Camila Cabello.