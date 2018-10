Zaira Nara compartió en las redes una sugerente foto y generó una polémica. Una de las primeras personas en comentar la imagen fue su hermana Wanda, quien escribió: “A bueee esta foto va después de las 12“. Si bien el posteo fue descripto por sus seguidores como algo de ‘alto voltaje erótico’, y muchos la consideran ‘una diosa’, lo cierto es que la imagen también fue duramente criticada.

El usuario @yogurconfrutas indicó: “Es tan linda la foto no la favorece ; parece anoréxica“, @beatrizvizoso1002 criticó: “Noooo, esa mujer está flaca o la foto la mato !no se preocupan x las adolecentes q ven esto y lo toman como imagen“, en tanto que @luz11051964 consideró: “No me parece que hay que mostrar en esta manera ..sabemos que sos linda y tenes lindo cuerpo….pero no mostrar al público...”.

Vale recordar que la menor de las hermanas fue una de las más férreas defensoras de su hermana Wanda cuando la mujer de Mauro Icardi recibió fuertes críticas por sus fotos sin Photoshop. “Somos todas normales, todas tenemos celulitis. Yo soy modelo, vivo de mi cuerpo, pero no quiero que sea un tema el cuerpo de una mujer. No entiendo por qué a la mujer le divierte agredir a otra mujer“, afirmó en ese momento desde Morfi.

“En la era que estamos viviendo, el cuerpo de una mujer no debería ser tema. Pero parece que todavía estamos lejos de que esto suceda“, había afirmado la conductora, quien destacó en aquel momento: “no quiero que sea un tema el cuerpo de una mujer. No entiendo por qué a la mujer le divierte agredir a otra mujer. Si todas después vamos al Obelisco y nos ponemos los pañuelos… ¿Por qué?“.

Tras las críticas, Zaira no emitió comentarios.