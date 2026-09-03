Colores, actividades, emprendedores y el libro como protagonista: los tesoros de la Expo Biblio Pop

Durante dos jornadas el libro en todas sus formas será protagonista en una nueva edición de la Expo Biblio Pop , una iniciativa de la Dirección de Bibliotecas Populares en conjunto con distintas áreas ministeriales. Con tres sedes que estarán ofreciendo distintas actividades como talleres y presentaciones de libros, sin duda el mayor flujo de propuestas como de público se estará concentrando en el Centro Cultural Conte Grand.

Sobre las 9 de la mañana comenzaron los distintos stands a cobrar vida tanto dentro como fuera del edificio que se encuentra en San Luis esquina calle Las Heras. La recepción por parte de personal de Bibliotecas Populares consistió, tal como había adelantado a DIARIO DE CUYO Federico Cabello, titular del organismo, en la entrega de una bolsa con folletería y material en el interior. La intención con este obsequio de bienvenida es que sirviera para que los visitantes pudieran guardar allí sus libros e información que se estará compartiendo durante las dos jornadas.

La exposición se dividió en cuatro espacios. En el ingreso a Conte Grand por calle San Luis lo primero que se recorre es un pasillo que alberga las editoriales locales como también liberarías que se sumaron a la iniciativa. Trabajos de autores locales, desarrollos 100% sanjuaninos y propuestas literarias de gran envergadura son parte de las propuestas que se acercaron de espacios tales como el Fondo Editorial de la Legislatura, la Editorial de la UNSJ, Editorial Jarilla, Desnivel Libros, entre otros.

Un segundo espacio se destinó a distintas bibliotecas populares de la provincia que llegaron con las distintas actividades que se pueden disfrutar en sus locaciones. Ajedrez, dibujo, juegos interactivos y hasta pizarras para dibujar formaron parte de las iniciativas que compartieron las más de 20 bibliotecas que se hicieron presentes.

El programa del Ministerio de Educación “Comprendo y Aprendo”, también estuvo presente con distintas actividades para los más pequeños y los no tanto, quienes desde primera hora no dudaron en disfrutar de las distintas estaciones del circuito Dino Educa, como de las otras actividades interactivas disponibles.

Finalmente, en el sector externo del Conte Grand, sobre calle Las Heras, se montó una feria de emprendedores donde se pueden encontrar desde stikers, diseños en 3D, panificación dulce y salada como libros y otros productos. Allí mismo también se montó un escenario que fue estrenado por el Programa de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación. La premisa de la organización es mantener la actividad sobre el escenario a lo largo de las dos jornadas, con intervenciones teatrales sobre la Difunta Correa y Sarmiento, shows de danza urbana y K-Pop, desfile de cosplay, entre otras actividades.

Cabe recordar que la Expo Biblio Pop es de ingreso libre y gratuito y se extenderá hasta las 18:30 horas, siendo una oportunidad ideal para pasar una tarde distinta en familia, en contacto con la literatura, volviendo a conectar con los libros y la lectura.

Cómo continúa la Expo Biblio Pop

La nueva edición se vivirá durante dos jornadas, con actividades en horario de mañana como de tarde.

En el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares, ubicado en calle 25 de Mayo esquina Las Heras se estará realizando esta tarde desde las 15 horas la presentación de dos libros, de Melina Leiva y de Germán Rodríguez. Por su parte, en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson se estará realizando desde las 15 un taller de foto bordado gratuito, con cupo limitado.

Mientras tanto, este jueves el cronograma continuará con el inicio de la expo en el Conte Grand desde las 9 de la mañana hasta las 14:30, retomando luego a partir de las 15 hasta las 18:30 horas. En la Dirección de Bibliotecas Populares continuará la presentación de libros de los autores Analía Sánchez, Rosa Beatríz Navas, Silvina Bellotti y Germán Rodríguez. Además, en el Museo de Bellas Artes se estarán llevando en horas de la mañana talleres de lengua japonesa y origami, y durante la tarde un taller de dibujo.

Con tres escenarios y una agenda que combinará literatura, educación, arte y cultura joven, la Expo Biblio Pop buscará convertir durante dos días a las bibliotecas populares en protagonistas. Así, los sanjuaninos tendrán una nueva oportunidad para acercarse a los libros, descubrir propuestas artísticas y participar de actividades gratuitas en una feria que promete llegar con muchas sorpresas.