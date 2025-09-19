El emotivo posteo de Nico Vázquez: “No hay un día en el que no te extrañe” El actor sorprendió a sus seguidores con un texto y una serie de fotografías que emocionaron a quienes conocen su historia.

Nicolás Vázquez conmovió a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram.

“No hay un día que no te extrañe Umma”, escribió en un posteo junto a un collage de fotos donde se lo pudo ver con la querida perra labradora que lo acompañó durante 16 años y que murió en noviembre de 2024.

El actor atraviesa un año difícil, ya que recientemente se divorció de Gimena Accardi, después de 18 años en pareja.

En noviembre de 2024, Nico Vázquez anunció la muerte de Umma, su querida perra labradora que los acompañó durante 16 años.

Desde su perfil de Instagram, el ex Casi Ángeles publicó varias fotos con Umma, donde se los pudo ver disfrutando de la playa, bailando en su casa y compartiendo tardes de mate.