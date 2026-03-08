8 de marzo de 2026 - 22:52

Vendimia: Comenzó el Acto Central por los 90 años de la Fiesta Nacional en el Frank Romero Day

La Vendimia 2026 ya se vive en el teatro griego Frank Romero Day. Presentaron a las candidatas y al final del espectáculo se elegirá la nueva Reina Nacional.

La Vendimia celebra 90 años: comenzó el Acto Central en el Frank Romero Day y miles de personas esperan la elección de la nueva reina.

La Vendimia celebra 90 años: comenzó el Acto Central en el Frank Romero Day y miles de personas esperan la elección de la nueva reina.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La Fiesta Nacional de la Vendimia comenzó a vivirse este domingo por la noche en el teatro griego Frank Romero Day, donde miles de personas participan del Acto Central que celebra los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La celebración arrancó oficialmente a las 21, aunque desde las 18 el público comenzó a ingresar para ocupar las gradas del tradicional escenario mendocino.

Leé además

Empresarios de Mendoza y San Juan compartieron un encuentro en la finca y bodega La Florita.

Empresarios de San Juan y Mendoza se reunieron en el marco de la Vendimia 2026
Joana Gieco comparte con su padre, León Gieco, su amor por la música y su impronta multifacética

Joana, hija de León Gieco: "Agradezco a la vida que me dé esta oportunidad de tocar con mi papá"

La fiesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, reúne cada año a miles de mendocinos y turistas que llegan para presenciar uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina. En esta edición especial se conmemoran nueve décadas de historia de la Vendimia, con un espectáculo artístico que combina música, danza y tradición.

Como marca la tradición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, al finalizar el Acto Central se realizará la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Tras la coronación, el cierre de la noche estará a cargo del cantante Luciano Pereyra, quien ofrecerá un concierto ante el público presente en el Frank Romero Day.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los Caligaris le pondrán toda su alegría a la Fiesta Ullum y su espejo, uno de los platos fuertes de la Agenda Cultural de San Juan

Agenda Cultural de San Juan: un buen menú de espectáculos para celebrar el Día de la Mujer

Foto, dedicatorias y amor de ida y vuelta: Sofía Gala Castiglione y Fito Páez

"No, no somos novios": la declaración de Sofía Gala Castiglione sobre su relación con Fito Páez

Los fans de La Renga establecieron el 7 de marzo como el día rengo 

¡Feliz día rengueros! Los fanáticos de La Renga celebran hoy, 7 de marzo

El festival de bandas tributo de San Juan abarcará un amplio espectro del rock nacional e internacional

CoverFest: se viene el festival que reúne bandas tributo de San Juan