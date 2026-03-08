Vendimia: Comenzó el Acto Central por los 90 años de la Fiesta Nacional en el Frank Romero Day

La Vendimia 2026 ya se vive en el teatro griego Frank Romero Day. Presentaron a las candidatas y al final del espectáculo se elegirá la nueva Reina Nacional.

La Vendimia celebra 90 años: comenzó el Acto Central en el Frank Romero Day y miles de personas esperan la elección de la nueva reina.

La Fiesta Nacional de la Vendimia comenzó a vivirse este domingo por la noche en el teatro griego Frank Romero Day, donde miles de personas participan del Acto Central que celebra los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La celebración arrancó oficialmente a las 21, aunque desde las 18 el público comenzó a ingresar para ocupar las gradas del tradicional escenario mendocino.

La fiesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, reúne cada año a miles de mendocinos y turistas que llegan para presenciar uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina. En esta edición especial se conmemoran nueve décadas de historia de la Vendimia, con un espectáculo artístico que combina música, danza y tradición.

Como marca la tradición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, al finalizar el Acto Central se realizará la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026.