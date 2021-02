La defensa que el concejal chileno Iván Roca hizo en las redes de su hijo de 33 años, Jurgen Roca, que se encuentra detenido desde el sábado por la violación de una menor de 12 años generó indignación en el vecino país, ya que en varias oportunidades culpó a la víctima.

Roca, concejal de la localidad de Lota, en la región del Biobío y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), escribió en su cuenta de Facebook un descargo después de que le dieran prisión preventiva a su hijo. En un mensaje hacia sus “amigas y amigos”, sostuvo “si usted tiene un hijo mayor de edad cuídelo, aconséjelo. Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad”.

“Aunque tenga el cuerpo de una joven mujer será sí o sí acusado de violación. Aunque la menor declare que fue de común acuerdo, la ley condenará igual”, agregó.

Luego Roca se dirigió a padres y madres de chicas. “Si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela. No le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada”, continuó.

Sólo así, dice el concejal, se estará evitando el “sufrimiento a una familia por no responsabilizarse del cuidado de una menor”. En su mensaje, Roca sostuvo que “si no se cuidan y se dejan llevar”, los hombres mayores de edad “terminarán irremediablemente procesados o condenados por su irresponsabilidad como un violador”.

Las declaraciones de Roca fueron duramente criticadas en las redes sociales. También se manifestaron en contra el intendente de la localidad, Mauricio Velásquez. En un comunicado, la municipalidad dijo que “repudia las expresiones utilizadas, ya que vulneran nuevamente los derechos de nuestros niños y niñas”.

En tanto, la exministra de la Mujer y vicepresidenta de la UDI, Isabel Plá, solicitó pasar el caso al Tribunal Supremo del partido.

“He pedido pasar al Tribunal Supremo de la UDI al concejal Iván Roca. Tiene una responsabilidad pública como autoridad y sus declaraciones son inaceptables: pretende convertir en víctima al hijo de 33 años, formalizado por violación, responsabilizando a la verdadera víctima, una niña de 12 años”, dijo Plá a través de su cuenta de Twitter.

El concejal, que es además asesor del diputado Iván Norambuena, uno de los parlamentarios más conservadores de Chile, intentó explicar sus dichos en una entrevista con el sitio El Desconcierto y aseguró que “lo sacaron de contexto”.

“Lo que yo dije fue lo que sentenció el tribunal, no estoy inventando nada, la relación fue consensuada. Sobre el revuelo, se malentendió, hubo poca comprensión de lectura porque yo en ningún momento nombro a mi hijo o a la víctima”, afirmó.

Pero lejos de calmar las aguas, el político acusó al movimiento feminista de sobrerreaccionar a sus dichos: “En Santiago no se entendió porque están con esta cosa de la protección a las mujeres”.

También desestimó las medidas que el partido podría tomar en su contra. “Isabel Plá no tiene idea de lo que pasa. Ella vive en Santiago y no tiene idea. Me da exactamente lo mismo que me pasen al Tribunal Supremo de la UDI, porque yo estoy entregando un mensaje que no se entendió por una coma, una palabra”, declaró desafiante.

En su insólita defensa, el concejal volvió a culpar a las menores de edad por los abusos: “Deben entender las niñas que, si hacen cosas de adultos, van a perjudicar a un joven. Esa frase deberían destacar las feministas. Pero la triste realidad es que el único que paga el pecado, entre comillas, es el hombre, él es el que se va preso, ¿se da cuenta?”.

El político insistió en ese sentido con frases como “el hombre es hombre” y afirmó que lo de su hijo “no es una violación real con violencia”. “A la niña la revisaron y en ninguna parte tiene un golpe, pero eso aún así no lo justifica, es violación porque el estupro es a partir de los 14 años”.