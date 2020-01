Cuando desde el Gobierno nacional se intenta poner un manto de duda sobre el informe de los peritos de Gendarmería que descartó el suicidio, un iraní clave en el atentado a la AMIA, abonó la misma conclusión sobre la muerte de Alberto Nisman: "Al fiscal Alberto Nisman lo mataron para que no se sepa la verdad".



A pocos días de cumplirse cinco años de la muerte de Nisman habló el principal acusado de ser el ideólogo de la voladura de la sede de la AMIA en Buenos Aires, el iraní Mohsen Rabbani, exagregado cultural de Teherán en Buenos Aires, quien tiene pedido de captura internacional por parte de Interpol.



"Creo que a Nisman lo mataron porque en Diputados se iba a saber la verdad, que Irán no tiene nada que ver con el atentado a la AMIA", aseveró Rabbani durante una entrevista en Radio 10.



De todas formas, dejó abierta la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio inducido: "Es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas".



Según la investigación de Nisman sobre la voladura de la AMIA, Rabbani fue una pieza clave de ese atentado, por lo que figura como prófugo de la Justicia argentina.



También fue clave para el armado y la negociación del Memorándum de Entendimiento con Irán que promovió y firmó con Teherán la expresidenta Cristina Fernández. Este acuerdo fue visto como un intento por "encubrir" a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales y materiales del ataque a la mutual judía en en Buenos Aires, el mayor atentado terrorista en el país que dejó un saldo de 86 muertos.



Las declaraciones de Rabbani no pasaron desapercibidas para la comunidad judía en Argentina. Tanto el actul presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, como la embajadora de Israel en Buenos Aires, Gailt Ronen, pidieron que Rabbani se presente a dar su versión de los hechos ante la Justicia argentina.



Luego de su salida de la embajada iraní, Rabbani mantuvo siempre contacto con la mezquita de Floresta y también con militantes kirchneristas, como Luis D'Elía y Fernando Esteche, líder de Quebracho, quienes no sólo han hablado varias veces con él, a quien consideran "un buen hombre", sino que también lo fueron a visitar, un hecho que causó fuerte rechazo en la colectividad judía de Argentina.



Respecto del vínculo entre Argentina e Irán, aseguró: "Irán tenía buenas relaciones con Argentina antes del atentado a la AMIA, a los norteamericanos no le gustaban estas relaciones". Consideró que a su criterio "Nisman estaba influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia", y remató: "Para eso le pagaban".

Rabbani estuvo en cada detalle de la planificación del atentado a la AMIA hasta la compra de la camioneta.

Sobre la acusación que pesa en su contra por la voladura de la AMIA, el clérigo consideró que es "lamentable" y declaró: "La Justicia argentina no nos dejó aclarar nuestra posición". Y apuntó a los medios de comunicación argentinos: "Dijeron 'fue Irán' desde un principio. Ojalá se aclare la verdad".



El caso Nisman, aún sin resolverse, volvió a la primera plana en la Argentina con el estreno de "El fiscal, la presidenta y el espía", una serie documental de seis capítulos que se emite por Netflix.



Rabbani también defendió el memorándum que Cristina Kirchner firmó con Irán, y aseguró que la actual vicepresidenta "quiso resolver el tema y no la dejaron".

"No quieren esclarecer el tema. Cuando el gobierno de Cristina e Irán hicieron un tratado, ellos debían apoyar esto. Encima calumniaron y acusaron a los ministros. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Es un grupo que no escucha la ley, no quiere conocer las pruebas. Es un grupo al que sólo le interesan las mentiras.





Fuerte condena por la muerte de Soleimani





Moshen Rabbani no sólo habló del atentado a la AMIA y de Alberto Nisman. También se dio el lujo de opinar sobre el ataque de EEUU que acabó con la vida del máximo líder militar de Irán, que puso a Whasington y Teherán al borde de la guerra.



Rabbani aseguró que Estados Unidos cometió un "grave error" al asesinar al comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani porque ahora "todo el mundo" apoya a Teherán.



"Estados Unidos cometió un grave error", afirmó Rabbani en un entrevista telefónica con Radio 10 en la que subrayó que se trató de "un acto terrorista". "El propio (Donald) Trump dijo 'yo ordené' (asesinarlo)", remarcó el exdiplomático iraní, acusado en la Argentina de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA de 1994.



Rabbani, actual profesor en la Universidad Internacional de Al Mustafá, en la ciudad iraní de Qom, lamentó la muerte de Soleimani, a quien describió como "un genio militar" que pudo "detener a Israel" y "derrumbar" al grupo radical Estado Islámico (EI). "Por eso la gente del mundo que conoció a Soleimani lloró por su muerte", remarcó Rabbani y precisó que "solamente en Teherán, 7 millones de personas" acompañaron el cortejo fúnebre. Sobre las acusaciones de Washington acerca de que el fallecido era un terrorista, destacó que el mismo país que lo asesinó durante un viaje oficial es el que lo está acusando.