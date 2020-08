Uno de los modelos estadísticos de evolución del coronavirus más seguido de Estados Unidos predice ahora 310.000 muertes en el país para diciembre, con unas 2.000 por día para entonces, aunque la cifra de víctimas podría ser muy superior, con hasta 6.000 por día para ese mes, en el peor de los casos de inacción de las autoridades.

En su última actualización, el modelo estadístico del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria (IHME) de la Universidad de Washington proyectó que el número de casos diarios de coronavirus, que ahora ronda los 1.000, disminuirá durante septiembre pero luego irá creciendo hasta llegar a 2.000 para principios de diciembre.

Pero el director del IHME, el doctor Chris Murray, dijo a la cadena CNN que esos números estimativos podrían variar en función "de qué hagan nuestros líderes" en el Gobierno."Tenemos también un escenario peor, de muchas, muchas más muertes", advirtió. "Y, de hecho, para cuando llegue diciembre, si no hacemos nada, la cifra diaria de muertes en Estados Unidos podría ser mucho más alta que 2.000. Podría ser de hasta 6.000 muertes por día", agregó.

Incluso en el escenario de 2.000 por día, el total de decesos por el nuevo virus rondará los 310.000 para diciembre, cuando comienza el invierno en Estados Unidos, 15.000 más que los proyectados por el IHME hace dos semanas.

Esto es porque aunque los casos de coronavirus están en disminución en varias partes del país, no lo está la tasa de mortalidad, según el IHME.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, tuvo hasta ahora más de 5,5 millones de casos de coronavirus y más de 175.000 muertes.

Por ejemplo, en Florida, el segundo estado con más casos de todo el país, totaliza a la fecha desde el 1 de marzo 597.597 casos (4.311 en las últimas 24 horas) y 10.411 muertes (106 nuevos), contando en esta suma a las personas no residentes, replicó la agencia de noticias EFE.

Si bien los números de Florida se mantienen altos, la tasa de contagios continúa bajando y se ubica hoy en un 4,89%, por décimo día consecutivo por debajo del 10%.

California continúa a la cabeza de los estados más golpeados por el virus, y desde el inicio de la enfermedad acumula 660.007 casos y 11.900 decesos, mientras que Nueva York, que supo ser al inicio de la pandemia el epicentro, parece ahora tenerlo bajo control.

En las últimas dos semanas, del 8 al 21 de agosto, sumó solo 4.327 infecciones -casi lo que Florida en la víspera- y el total acumulado ascendió a 236.269 contagios, mientras que las defunciones por el coronavirus ascendieron a 23.642, según el diario New York Times.

"En algunos estados -California es un buen ejemplo- los casos llegaron a su pico, están bajando, pero las muertes no", dijo Murray.

El médico agregó que Estados Unidos podría evitar 70.000 muertos si el uso de tapabocas se incrementara hasta un 95 %.

Estados Unidos registró ayer 48.693 nuevos casos de coronavirus y 1.108 muertes, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

El coronavirus afectó seriamente las chances del presidente Donald Trump, a quien se atribuye la responsabilidad del desastre causado por la Covid-19 en su país, de ser reelecto en los comicios de noviembre, en los que enfrentará al demócrata Joe Biden.

En un adelanto de una entrevista con la cadena ABC que será transmitida mañana, Biden dijo hoy sábado que hará todo lo posible, si gana las elecciones del 3 de noviembre, para contener el coronavirus, incluso decretar una cuarentena nacional total.

En contraste, Trump no solo nunca declaró una cuarentena nacional sino que incluso rechazó las que impusieron los estados hasta junio, a partir de cuando el levantamiento de las restricciones se acompañó de una fuerte alza de casos.