Una persona armada disparó desde el techo de la Universidad Carolina en el centro de Praga y dejó al menos 15 muertos y más de 20 heridos.

El tirador fue luego abatido por la policía. Hasta el momento no dieron detalles sobre las víctimas ni las circunstancias del tiroteo en la capital de la República Checa.

“Un desconocido ha abierto fuego poco después de las 15.00 horas (14.00 GMT) en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la plaza Jan Palach”, en pleno centro de la capital, precisó Radio Praga Internacional.

La Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina situada en la plaza ha sido evacuada, según informó el alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda.

El departamento de policía dijo que la plaza ha sido cerrada. También instó a la gente a abandonar las calles circundantes y permanecer en el interior.

Añadió que en el lugar hay muertos y un importante número de heridos y que, a pesar de que las fuerzas del orden se han desplazado al lugar, el autor de los disparos, provisto de un arma larga con mira telescópica.

“Actualmente todos los servicios de emergencia están en el lugar. Proporcionaremos más información tan pronto como sea posible”, indicó la autoridad policial.

El primer ministro, Petr Fiala, ha anunciado la cancelación de su agenda oficial en la ciudad de Olomouc y su vuelta a la capital ante los “trágicos acontecimientos” de este jueves.

Ha pedido a todos los ciudadanos que sigan las recomendaciones de la Policía, un llamamiento que también ha hecho suyo el ministro del Interior, Vit Rakusan, que se personará en la zona.

Rakusan, dijo a la televisión pública checa que la persona que abrió fuego estaba muerta.

Rakusan dijo que no hay ningún otro tirador en el lugar y que no hay peligro inminente, pero instó a la gente a cooperar con la policía.

La policía también confirmó la notica en la red social X, ”¡El hombre armado fue eliminado! El edificio está siendo evacuado en estos momentos y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar”.

En las redes sociales, los estudiantes de la citada facultad compartían información sobre personas que permanecían refugiadas en las aulas o en la biblioteca de la universidad, antes de que las autoridades comenzaran a evacuar el centro educativo.

Pavel Nedoma, director de la Galería Rudolfinum, que también está ubicada en la plaza, dijo a la televisión pública checa que vio desde una ventana a una persona que disparaba con un arma hacia el cercano puente Manes sobre el río Moldava.

“Arriba, en la pasarela de la Facultad de Artes, vi a un hombre parado con una pistola en la mano y disparando hacia el puente de Mánes. Luego levantó las manos y arrojó el arma hacia la carretera, quedó tirada junto a la facultad de filosofía. Entonces apareció mucha gente arriba, no sé si era la policía. Salí de la ventana y vi a la policía evacuar a la gente de la Facultad de Filosofía, llevándoselos con las manos detrás de la cabeza en diferentes direcciones, una gran cantidad de autos, gente corriendo”, declaró según el medio The Telegraph.

El presidente del país Petr Pavel, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, “Estoy consternado por los acontecimientos... Me gustaría expresar mi profundo pesar y mi más sentido pésame a las familias y parientes de las víctimas del tiroteo”.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni lamentó el tiroteo registrado y envió un mensaje a su homólogo checo, Petr Fiala, para expresar su “más sentido pésame a las familias de las víctimas del tiroteo y su cercanía a los heridos y a toda la población de la República Checa”.

Meloni, en un comunicado, defendió su “más firme condena a toda forma de violencia, fanatismo y terrorismo”, subrayando que “Europa tiene el deber de reaccionar y reforzar todo instrumento necesario para garantizar la máxima seguridad a sus ciudadanos”.

El alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, dijo a los periodistas en el lugar, “Esto es, por supuesto, una tragedia, es una tragedia que ocurre en el mundo moderno. Sabemos muy bien que desde hace varios años venimos escuchando desde los Estados Unidos que ha habido un exceso de disparos de algún tirador en una escuela, en la calle o en algún lugar”.

“Siempre hemos pensado que este es un asunto que no nos concierne a Europa ni a nosotros, que es un asunto que también se da en Estados Unidos por el hecho de que allí todos están armados, etc. Ahora, lamentablemente, resulta que nuestro mundo también está cambiando y tenemos el problema del tirador individual cuyas razones para lo que hace no están del todo claras. Y lo peor es que son cosas que no se pueden solucionar preventivamente”.