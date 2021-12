Alemania debe prepararse para una nueva "ola masiva" de contagios de coronavirus provocados por la nueva variante Ómicron, advirtió hoy el ministro de Salud, Karl Lauterbach, tras conocerse la cifra de casi 51.000 positivos en la última jornada.



"Debemos prepararnos para un desafío bajo una forma que aún no hemos conocido; incluso una evolución más suave (de la enfermedad) no hará grandes diferencias", declaró el Ministro en una conferencia de prensa en Hanover.



El grado de peligrosidad de esta nueva variante sigue siendo difícil de evaluar, pese a que las infecciones parecen menos graves, indicó el alto funcionario, citado por la agencia de noticias AFP.



Esto "mantendría tal vez el número de muertes en un nivel bajo durante dos o tres semanas, pero el aumento en el número de casos puede neutralizar esta ventaja", destacó el ministro que juzgó que sea "inevitable" la llegada de un periodo difícil.



Alemania enfrenta una virulenta alza de los contagios por la variante delta. El número de casos cedió levemente tras la instauración de numerosas restricciones, pero el nivel de infecciones sigue siendo alto.



El último balance del Instituto Robert Koch da cuenta de 50.968 positivos en 24 horas, con lo que el balance oficial de infectados subió a 6.721.375 desde el comienzo de la pandemia, reportó la agencia Sputnik.



La mayoría de los contagios se registran en Renania del Norte-Westfalia (1.305.832), Baviera (1.271.516) y Baden-Wurtemberg (959.802).



La institución informó también del deceso de otros 437 pacientes por covid-19, lo que eleva el total a 107.639 muertes, la peor cifra en la Unión Europea (UE) después de Italia y Francia.



Debido a que este indicador no disminuye lo suficientemente rápido, y teniendo en cuenta la carga elevada de casos que terminan en las unidades de terapia intensiva y la llegada de la variante Ómicron, el RKI advirtió que la "evolución actual sigue siendo muy preocupante".



Este instituto abogó por mantener e incluso endurecer de las restricciones.



Alemania, el segundo país más golpeado por la pandemia en la UE, alcanzó esta semana la cifra de 70% de la población vacunada con la pauta completa.

