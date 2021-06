Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas hoy en un ataque con cuchillo en el centro de la ciudad de Wuerzburgo, en el sur de Alemania, informó la policía local.



Las fuerzas de seguridad informaron que un sospechoso, de 24 años y procedente de Somalía, fue arrestado y no hay indicios de que exista un segundo agresor.



Según las primeras informaciones, el hombre atacó, por motivos que se desconocen, a los transeúntes cerca de la plaza Barbarossa, en el centro de la ciudad bávara.



Varios agentes de la policía acudieron de inmediato al lugar y detuvieron al presunto autor del hecho, que recibió un disparo por parte de los agentes y su vida no corre peligro.



Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de videos subidos por los ocasionales testigos y en los que se ve a un grupo de transeúntes intentando rodear a un hombre armado con un cuchillo.



El ministro de Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, precisó que el agresor había sido internado recientemente en un hospital psiquiátrico, sin mayores detalles.



El agresor habría gritado "Alá Akbar" (Dios es grande) mientras atacaba con un cuchillo a los transeúntes, según testigos presenciales citados por la agencia de noticias AFP.



Tras el aviso del incidente, algunas partes del centro de la ciudad fueron acordonadas y se desplegó una gran cantidad de efectivos en un operativo que ya terminó.



"No hay peligro para la población", aseguró al poco tiempo la policía de la región en su cuenta de Twitter, de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Europa Press.



Wuerzburgo es una ciudad de la región de Baviera, en el sur de Alemania, con 127.000 habitantes, a unos 100 kilómetros al noreste de Núremberg.