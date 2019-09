Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que una enfermedad similar a la gripe podría extenderse por el mundo en apenas 36 horas y matar a 80 millones de personas, algo similar a lo que ocurrió en 1918 con la llamada gripe española, que provocó la muerte de 50 millones de personas.

El informe "Un mundo en riesgo", elaborado por la Junta de Monitoreo de Preparación Global (GPMB), un equipo de expertos en salud dirigido por un ex jefe de la Organización Mundial de la Salud, indica que un brote similar, con una población que viaja constantemente, podría tener consecuencias mucho peores. E hicieron un llamamiento a los líderes mundiales para que tomen las precauciones necesarias para evitarlo.

El trabajo completo se conocerá el próximo 22, pero resultados preliminares que se dieron a conocer reflejaron que "la amenaza de una pandemia que se extienda por todo el mundo es real" y advirtió que "un patógeno de rápido movimiento tiene el potencial de matar a decenas de millones de personas, desestabilizar las economías y amenazar la seguridad nacional".

En el documento, además, lamentan que los esfuerzos actuales para prepararse para estos brotes, como ocurrió con el Ébola, son "extremadamente insuficientes" y que las recomendaciones realizadas en informes anteriores fueron ignoradas por los líderes mundiales, publicó el diario La Razón, de España.

El GPMB está encabezado por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra noruega y directora general de la OMS, y Elhadj As Sy, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. "Muchas de las recomendaciones revisadas se implementaron mal o no se implementaron en absoluto, y sigue habiendo brechas graves", afirmó el trabajo del GPMB.

"Durante demasiado tiempo, hemos permitido un ciclo de pánico y negligencia cuando se trata de pandemias: aumentamos los esfuerzos cuando hay una amenaza grave, y luego nos olvidamos rápidamente de ellos cuando la amenaza desaparece. Ya es hora de actuar", indica el informe, que incluye un mapa del mundo con una lista de posibles infecciones que podrían provocar pandemias. Los divide en dos grupos: nuevos y reemergentes. Entre los primeros, están los virus Ébola, Zika y Nipah, y cinco tipos de gripe. En el segundo grupo, incluye el virus del Nilo Occidental, la resistencia a los antibióticos, el sarampión, la mielitis flácida aguda, la fiebre amarilla, el dengue, la peste y la viruela humana.

El GPMB advirtió de que "existe una amenaza muy real de una pandemia altamente letal y de rápido movimiento de un patógeno respiratorio que mata de 50 a 80 millones de personas y destruye casi el cinco por ciento de la economía mundial. Una pandemia global en esa escala sería catastrófica, creando estragos, inestabilidad e inseguridad generalizados. El mundo no está preparado. En el caso de una pandemia, muchos sistemas nacionales de salud, particularmente en países pobres, colapsarían".

"La pobreza y la fragilidad exacerban los brotes de enfermedades infecciosas y ayudan a crear las condiciones para que padezcan las pandemias", dijo Axel van Trotsenburg, director ejecutivo interino del Banco Mundial y miembro del equipo de expertos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, pidió a los gobiernos que "presten atención a las lecciones que estos brotes nos están enseñando" y que "arreglen el techo antes de que llueva".

En sus recomendaciones, el equipo dijo que los gobiernos deben destinar fondos para poner en marcha los protocolos y hacer simulacros de forma rutinaria.

Finalmente, la OMS avanzó que a principios del año que viene habrá otra pandemia de gripe, causada por virus en el aire, que será inevitable, y que el mundo debería estar preparado para combatirla.

La OMS había presentado en marzo de este año la Estrategia Mundial contra la Gripe 2019-2030 para proteger a las personas de todos los países de la amenaza que representa esta enfermedad. Los objetivos de la estrategia son prevenir la gripe estacional, evitar que la enfermedad se propague de los animales a los seres humanos y prepararse para la próxima pandemia de gripe.

En esa oportunidad, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había señalado: "La amenaza de una pandemia de gripe sigue presente. El riesgo de que un nuevo virus de la gripe se propague de los animales a los seres humanos y cause una pandemia es constante y real. La cuestión no es saber si habrá una nueva pandemia de gripe, sino cuándo ocurrirá. Debemos mantener la vigilancia y prepararnos, porque el costo de una gran epidemia será muy superior al de la prevención".

La gripe continúa siendo una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Cada año se registran en el mundo cerca de mil millones de casos, de los cuales entre 3 y 5 millones son graves, y entre 290 mil y 650 mil personas fallecen por causas respiratorias relacionadas con la gripe. La OMS recomienda que la forma más eficaz de protegerse es vacunarse cada año, sobre todo las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves de la enfermedad y los trabajadores sanitarios.

Esta nueva estrategia es la más completa y ambiciosa jamás desarrollada por la OMS. Marca el camino que debemos seguir para proteger cada año a la población mundial y para prepararnos frente a la próxima pandemia, reforzando los programas sistemáticos de lucha contra la enfermedad. Sus dos objetivos principales son los siguientes:

1. Fortalecer las capacidades nacionales de vigilancia y respuesta, de prevención y tratamiento, y de preparación. Para lograrlo, cada país debe elaborar un programa específico adaptado a sus necesidades que contribuya a la preparación nacional y mundial y a la seguridad sanitaria.

2. Elaborar mejores instrumentos de alcance mundial para prevenir, detectar, controlar y tratar la gripe, como vacunas, antivíricos y tratamientos más eficaces, con el fin de garantizar que todos los países tengan acceso a ellos.