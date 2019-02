El papa Francisco aseguró ayer que "todo feminismo acaba siendo un machismo con falda" luego de la ponencia que realizó una profesora en derecho canónico en la cumbre antipederastía que se realiza en el Vaticano.



"Invitar a hablar a una mujer no es entrar en la modalidad de un feminismo eclesiástico, porque al final todo feminismo acaba siendo un machismo con falda", fueron las palabras que utilizó el Papa en un intento por elogiar la exposición de Linda Ghisoni, una profesora italiana de Derecho Canónico y primera mujer en intervenir en las ponencias de la cumbre antipederastía que reúne en el Vaticano a 190 obispos de todo el mundo.



Sentado al lado de la profesora en el atrio del Aula Nueva del Sínodo, donde tienen lugar las sesiones de trabajo, Francisco agregó: "Escuchando la intervención de Ghisoni, he escuchado la Iglesia hablar de sí misma. O sea, todos hemos hablado de Iglesia, en todas las ponencias, pero esta vez es la misma Iglesia la que hablaba. No es sólo una cuestión de estilo: el genio femenino que se refleja en la Iglesia es mujer". El Papa dijo que invitar a una mujer a la cumbre significa invitar a la Iglesia a "hablar de sí misma".



Télam