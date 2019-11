El juez federal Danilo Pereira Junior dictaminó en la tarde del viernes la liberación inmediata del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de 19 meses en prisión. La decisión, publicada a las 4:15, hora local, se produjo después de la sentencia del Tribunal Supremo (STF) el jueves, que determinó que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles.

El magistrado de ejecución de penas determinó en un fallo de menos de dos páginas que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”, después que la corte suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras aún tenga recursos legales disponibles.

Se prevé que el fundador del Partido de los Trabajadores salga de la prisión de Curitiba en la que está recluido en las próximas horas del viernes, y donde desde el jueves cientos de seguidores se han ido congregando en una vigilia a la espera de la liberación.

Minutos después de que se conociera la decisión de Pereira Junior, desde la cuenta oficial de Twitter de Lula da Silva compartieron un video en el que se ve al ex presidente brasileño entrenando con la Eye of the tiger, de la banda estadounidense Survivor, que es parte de la banda sonora de la película Rocky.