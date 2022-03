El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy ante el Congreso que el mandatario ruso, Vladimir Putin, subestimó la poderosa respuesta que la invasión de Rusia a Ucrania provocaría en las naciones occidentales, que impusieron fuertes sanciones a la economía rusa.



"A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos. Siguen moviéndose. Y los costos y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando", sostendrá Biden, según fragmentos del discurso anual sobre el Estado de la Unión que pronunciará a partir de las 21 (23 hora argentina).



De acuerdo con lo divulgado por la Casa Blanca, el presidente estadounidense dirá que Putin lanzó una guerra "premeditada y no provocada".



"Rechazó los intentos de diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podía dividirnos aquí en casa. Putin estaba equivocado. Estábamos listos", subrayará Biden, consignó la agencia AFP.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó hoy a su par estadounidense a transmitir un mensaje fuerte y “útil” contra la invasión rusa de Ucrania en el discurso del Estado de la Unión.



En una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense CNN, Zelenski instó a Biden a expresar a los estadounidenses la urgencia y las implicaciones de la invasión de Rusia en su discurso anual ante ambas cámaras del Congreso.



"Él es uno de los líderes del mundo y es muy importante que el pueblo de Estados Unidos entienda (que) a pesar de que la guerra es en Ucrania… es (una) guerra por los valores de la democracia, libertad", dijo el gobernante ucraniano.



Por otro lado, Biden abordará en su discurso la forma de reducir la inflación y, para ello, optará por "un plan mejor" que no se base en la reducción de salarios y el empobrecimiento de los estadounidenses.



Así pues, considera que la clave está en reducir los costes y no los salarios; en fabricar más automóviles y semiconductores en Estados Unidos en vez de importarlos; y en impulsar la fabricación nacional "en lugar de depender de cadenas de suministro extranjeras".



El discurso anual sobre el Estado de la Unión es por lo general una oportunidad para abordar las principales cuestiones internas de Estados Unidos, pero se espera que esta vez Biden ponga el foco en el enorme esfuerzo transatlántico para hacer retroceder la agresión rusa en Ucrania.