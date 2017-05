El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles llamó este martes al "pueblo venezolano" a desconocer el nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que lanzó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, que restringe las garantías constitucionales en todo el país.

"El señor Maduro se ha mandado un decreto que yo llamo al pueblo venezolano a desconocer, esto es basura", dijo el también gobernador del céntrico estado Miranda desde su programa "Pregunta a Capriles" que se trasmite por la web Periscope.

El líder opositor señaló que, según la Constitución, cada decreto de excepción debe ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), lo que, aseguró, no hará Maduro en vista de que ha desconocido al Legislativo, de contundente mayoría opositora.

"Si usted quiere que este decreto tenga vigencia en el país, usted tiene que llevarlo a la AN, si usted no lo lleva a la AN, yo llamo al pueblo venezolano a desconocer este decreto, desconocerlo completamente, que nos metan presos a todos, a 30 millones de venezolanos", dijo.