Las autoridades chilenas informaron hoy desde la ciudad norteña de Iquique que en las últimas 24 horas se registró la cifra récord de 45 muertes por coronavirus, mientras que el número de nuevos casos alcanzó los 3.964, lo que elevó el total nacional a 57.581 contagios y 589 fallecimientos desde el 3 de marzo.



El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que de los 45 fallecidos, 40 fueron en la Región Metropolitana, la más afectada por la pandemia, tres en la región de Valparaiso, uno en el Maule y otro en Los Lagos.



Según detalló el funcionario, 33.000 personas están enfermas actualmente por Covid-19, de las cuales 943 están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, mientras que 795 están conectados a un ventilador mecánico y 148 se encuentran en estado crítico.



Por último, Zúñiga remarcó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional está al 83%, una cifra que aumenta en la Región Metropolitana y hacer temer que el sistema sanitario no pueda continuar haciendo frente al creciente brote.



Más temprano, en el Palacio de la Moneda, durante un acto de conmemoración de la batalla naval conocida como Glorias Navales, el presidente Sebastián Piñera llamó a la unidad y cooperación de todos los chilenos.



"Hoy, en que nuestra patria y el mundo viven tiempos muy duros y difíciles quisiera, recordando al presidente Aníbal Pinto (1876-1881), dar un mensaje de fe y de esperanza y pedir la Unidad y Colaboración de todas nuestros compatriotas", afirmó Piñera.



El presidente remarcó que "hoy también es tiempo de heroísmo y grandeza" y recordó el heroísmo de uno de los próceres chilenos, Arturo Prat, que dio la vida en el combate naval de Iquique, pero que marcó a los chilenos con su frase "¡Muchachos: ¡la contienda es desigual, pero ánimo y valor!".



Piñera cerró su discurso con un nuevo llamado a la cooperación



"Todos tenemos una misión que cumplir para derrotar estas pandemias y recuperar nuestras vidas. Algunos, cuidarse en sus casas. Otros salir a trabajar, conformando un verdadero ejercito de manos invisibles al servicio de todos. Algunos entregando atenciones de salud y produciendo bienes y servicios esenciales para las familias", aseguró.



Mientras tanto, frente a la embajada de Venezuela en Santiago, aproximadamente 300 venezolanos duermen en carpas en las calles y piden por su repatriación, ya que debido al estallido social de octubre pasado y la crisis sanitaria están sin trabajo y sin ingresos.



Las carpas se instalaron hace 20 días y reciben el apoyo de los vecinos de la zona, que le entregan comida, bebida y ropa para pasar el frío.



Tanto la ONU como otras organizaciones humanitarios han advertido en las últimas semanas sobre la situación de los migrantes varados en América Latina en general, con el cierre de las fronteras por la pandemia, y de los refugiados y migrantes venezolanos en particular, muchos de los cuales perdieron sus fuentes de ingresos con las crisis económica y no tienen cómo sobrevivir.



Chile vive desde el 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno, para enfrentar la crisis sanitaria generada por el coronavirus.