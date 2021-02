El Gobierno de Chile admitió hoy que “es muy posible que haya un rebrote” en la capital, Santiago, al término de las vacaciones de verano, una alerta que se conoció el mismo día que el país sobrepasó los 800.000 contagios y las 20.000 muertes por coronavirus.



El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo coincidir con su antecesor, Jaime Mañalich, quien auguró un posible “rebrote de casos en la Región Metropolitana” luego del regreso de miles de personas de sus vacaciones de verano.



El exfuncionario había afirmado que en las zonas donde los chilenos vacacionaron vivirán una “disminución importante” de casos, mientras, a su juicio, “un aumento de casos en marzo (en la capital) es posible que ocurra porque el esfuerzo de la vacunación no se puede medir todavía en nuevos casos, sino en fallecidos”.



Mañalich, en una entrevista con El Mercurio, señaló que durante su gestión de la pandemia le faltó “haber sido mucho más drástico” con el cierre de fronteras para viajeros desde Europa, porque “ellos no informaron adecuadamente la cantidad de casos que estaban teniendo, cuando había muchos chilenos en esas latitudes”.



El doctor y exministro del actual Gobierno valoró positivamente el proceso de vacunación en Chile, aunque recientemente el Ministerio de Salud reconociera que más de 37.000 personas que no están dentro de la población objetivo fueron vacunados contra el coronavirus.



Paris informó que esta semana llegarán a Chile tres nuevos cargamentos de vacunas, uno de 120.000 dosis de Pfizer-BioNtech y dos de dos millones de la china Sinovac.



El jefe del Ministerio de Salud alertó que los efectos de la vacunación en el país no se verán hasta el 15 de abril y el de inmunización de rebaño hasta junio.



Hasta el momento, según el Ministerio de Salud, se han inmunizado 2.869.036 personas.



Pero el Gobierno y el oficialismo no son los únicos preocupados con un rebrote.



El doctor Juan Carlos Said, médico internista con Máster en Salud Pública, aseguró vía Twitter que “el retorno de vacaciones puede gatillar un incremento de casos en Santiago. Es razonable posponer inicio de clases para no adicionar factores que incrementen contagios”.



Pidió que “no arriesguemos a una tercera ola o nuevas cuarentenas”.



Para fortalecer el plan de vacunación, el presidente Sebastián Piñera, hizo un llamado a las autoridades de su Gobierno a respetar el calendario de vacunación a través de un mensaje enviado por WhatsApp a ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, reseñó el diario La Tercera.



“Respeten estrictamente la prioridad por edad y comorbilidad en el proceso de vacunación, al igual que todos nuestros compatriotas”, fue el mensaje del mandatario a su gabinete.



En paralelo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó hoy en conferencia de prensa que el país registró 3.547 casos nuevos y 84 fallecidos en las últimas 24 horas



Con esto, el país alcanza los 803.009 contagios y 21.904 fallecidos por coronavirus.



En este contexto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que se retrasa el inicio del toque de queda a partir del jueves 25 de febrero comenzando a las 23 horas y terminando a las 5 de la mañana del día siguiente.



El anuncio se hace cuando se cumplen 11 meses del inicio de la medida, que tomó el Gobierno para limitar el movimiento de las personas en medio de la pandemia.