La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que se registró que en la última jornada un único caso positivo de coronavirus, en un viajero procedente del extranjero diagnosticado en Shanghái, mientras se anunció que la mayoría de los cines del país abrirán desde el próximo lunes.



La ausencia de infecciones por transmisión local en Beijíng, donde a principios de junio se localizó un rebrote en un mercado mayorista, amplía la racha hasta los 10 días consecutivos sin casos.



La capacidad de revertir la situación sanitaria en la capital china fue posible gracias a una campaña masiva de testeo, laboratorios inflables, clínicas móviles y una exhaustiva investigación epidemiológica que, un mes después de su primer caso, dejó unos 300 positivos confirmados.



El registro de un único caso durante la jornada de hoy reafirma la tendencia a la baja de contagios expresada en los últimos que estuvo por debajo de la decena diaria: 6 el martes, 3 el lunes, 8 el domingo.



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local, se dio de alta a 26 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en China se redujo a 259, 3 de los cuales permanecen en estado grave.



La fuente no anunció nuevos fallecimientos por la Covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 83.612 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.719 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.



La efectividad de la contención del virus permitió a China continuar con la apertura de actividades, que tendrán el paso siguiente con el retorno de los cines.



En las áreas de China donde las autoridades consideran que el riesgo de transmisión del virus es bajo, prácticamente todo el país- los cines podrán reabrir sus puertas a partir del próximo lunes, según anunció hoy la Administración del Cine del país asiático.



Actualmente solo están contempladas como zonas de riesgo medio cuatro zonas de Beijing, mientras que ya no hay ningún área en toda la geografía nacional considerada de riesgo alto.



Según las directivas oficiales, citadas por la agencia estatal Xinhua, la concurrencia a los cines estará limitado a un máximo del 30 por ciento en las salas y las entradas se venderán únicamente online y estarán vinculadas al nombre real de quienes los adquieran.



Los cines solo podrán asignar asientos alternos en una misma fila y siempre dejando una fila de separación entre las que tengan butacas ocupadas para garantizar una distancia de seguridad de un metro como mínimo.



Asimismo, se impedirá el acceso a los cines a quienes no lleven puesta una mascarilla o tengan una temperatura superior a 37,3 grados, informó la agencia de noticias EFE.



El rotativo oficial Global Times informó hoy que las búsquedas del término “cine” en Baidu, el equivalente chino de Google, se dispararon más de un 1.000% en tan solo una hora tras el anuncio de que las salas reabrirían sus puertas.