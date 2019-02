"Aid Live". Una multitud de venezolanos asistieron al concierto "Venezuela Aid Live", que cuestiona al régimen de Maduro.

El antagonismo que divide a los venezolanos quedó expuesto ayer a lo largo de un puente fronterizo con Colombia: en cada uno de sus extremos, chavistas y antichavistas asistieron a festivales musicales en medio de los ruegos de las Naciones Unidas para que no estalle la violencia hoy, cuando Nicolás Maduro intente bloquear el ingreso de ayuda humanitaria enviada por países que no lo reconocen como presidente.



A 300 metros de distancia, unos y otros bailaron y cantaron durante los conciertos sin que se registraran incidentes o enfrentamientos hasta anoche. En cambio, dos indígenas murieron en el estado de Bolívar, en la frontera con Brasil, a causa de un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.



La expectativa está ahora centrada en lo que pueda suceder hoy, cuando opositores al presidente Maduro pretendan hacer ingresar toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde Estados Unidos y otros países que reconocen como presidente legítimo a Juan Guaidó, quien el 23 de enero último fue designado presidente interino por encargo del parlamento.



Maduro anunció que impedirá con bloqueos fronterizos el ingreso de esa mercadería, debido a que la considera como una injerencia desde el exterior y esconde un plan de invasión militar liderado por el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump.



Guaidó llegó el jueves a Cúcuta, del lado colombiano del puente. En ese contexto, las Naciones Unidas llamaron a evitar toda violencia durante la jornada de hoy.



El más multitudinario de los recitales se hizo ayer en la ciudad colombiana de Cúcuta, el "Venezuela Aid Live", que fue convocado por el multimillonario británico Richard Branson. Más de 30 grandes estrellas hispano parlantes fueron invitadas a cantar en el concierto, entre ellos "El Puma" José Luis Rodríguez, Maluma y Diego Torres.



Del otro lado del puente, el chavismo ponía en marcha su llamado "Concierto de la Paz", un evento de tres días de duración con la promesa de la presentación de figuras nacionales de la canción. Omar Acedo y las Chicas del Can, eran quienes encabezaban la lista de artistas que anuncia el régimen chavista, al que pertenece Maduro.



En la apertura de este concierto, la agencia de noticias Efe informó que había un "millar" de personas, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las fronteras con Brasil y tres islas caribeñas, pero hasta anoche no había tomado esa medida en los pasos limítrofes con Colombia.