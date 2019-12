Una mujer que creía que no podía tener hijos decidió junto con su marido adoptar mellizos. Sin embargo, al poco tiempo logró quedar embarazada y tomó una insólita decisión que causó indignación: devolvió a los menores. El hecho ocurrió en el Reino Unido. Ali Sanders y su esposo Michael se casaron en 2012 y desde allí quisieron convertirse en padres. Sin embargo, fueron diagnosticados como infértiles y por ello quisieron adoptar.

A fines de 2014 se enteraron que habían aplicado para convertirse en la nueva familia de dos mellizos de ocho meses abandonados. Pero lo que debía ser un momento de felicidad no lo fue para esta mujer, quien contó que nunca logró conectarse con los pequeños como esperaba: "Sentí que estaba jugando, eso no era real. Lo peor fue que mi esposo que inmediatamente se unió a los bebés", precisó en declaraciones al medio Daily Mail. En ese sentido, explicó que no lograba generar un vínculo con los niños: "Mi recuerdo principal es estar sentada allí rezando para que los gemelos no se despierten, porque cuando lo hicieran, tendría que fingir ser madre otra vez", recordó. Su marido, al notar el comportamiento de su esposa decidió llevarla al médico.

Allí, no sólo se examinó su parte psicológica sino también la física y descubrieron que Ali estaba embarazada. Ali junto a su hijo biológico nacido en 2015. Al enterarse de esto, la mujer decidió comunicarse con el centro de adopción y cancelar el proceso que había comenzado con los mellizos. "No había expresado ningún sentimiento hasta ese momento, pero cuando me los quitaron de los brazos, algo dentro de mí se rompió y no creo que vuelva a arreglarse nunca", reconoció. En ese sentido, Sanders agregó: "Le dije a la trabajadora social que no creía que pudiéramos quedarnos con los gemelos". Ante esto, los bebés fueron llevados nuevamente al centro de adopción. "Algunos pensarán que soy un mujer malvada", añadió.

Con el paso de los años, esta mujer atribuye su embarazo al hecho de que su cuerpo simplemente se negó a permitir que se vincule con bebés que no eran genéticamente suyos. "Creo que fue algo físico. La forma en que no podía conectarme con los gemelos estaba completamente fuera de lugar. Siempre había sido muy maternal y quería desesperadamente a esos bebés", argumentó. Ali Sanders tuvo dos hijos desde 2014 hasta la actualidad. La mujer tuvo a su hijo biológico al que bautizó como Jacob. Además, volvió a quedar embarazada y dio a luz en octubre de 2019.

Tan pronto como se detuvo el proceso de adopción, se pidió a la pareja que borrara toda la correspondencia y las fotos de los gemelos, que fueron adoptados por otra familia. Pese a ello, Sanders y su esposo reconocen que hay momentos que les cuesta olvidar. Ahora la mujer escribió un libro para relatar su camino hacia la maternidad, que la llevó no solo a una adopción fallida, sino también a una depresión severa. "Odiaría que la gente piense que soy como un niño, devolviendo un juguete cuando ya no lo quiero. Lo que hicimos me rompió el corazón", completó al tiempo que contó que en la agencia de adopción dejó una carta para cuando los niños sean mayores y sepan que vivieron con ellos un tiempo, con la leyenda: "No fue su culpa, que no hicieron nada malo y que lamento haberlos decepcionado".

Fuente www.perfil.com