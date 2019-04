El expresidente peruano Alan García, quien se disparó en la cabeza este miércoles, es uno de lo cinco exmandatarios del país sudamericano que se enfrentan a causas judiciales o han sido condenados por corrupción.

García, quien gobernó el Perú entre 1985 y 1990, y luego entre 2006 y 2011, está salpicado por el megaescándalo de sobornos en la obra pública de la constructora brasileña Odebrecht, al igual que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski. El quinto miembro de este grupo es Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos y otros hechos de corrupción diferentes al de Odebrecht.

Líder político de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), García tenía prohibida la salida del país y fue involucrado en el caso Odebrecht luego de que la empresa brasileña admitiera ante la justicia estadounidense en 2016 el pago de 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el suyo.

La constructora brasileña firmó en diciembre un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro ex presidentes y a otros políticos y funcionarios peruanos.

En medio de este proceso judicial, García solicitó en noviembre de 2018 asilo en la embajada uruguaya en Perú, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, pero Montevideo rechazó su pedido.

No era la primera vez que García intentaba esta jugada, ya que en la década de 1990, luego de concluir su primer período presidencial, consiguió refugiarse en Colombia y luego en París para evitar un juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

El caso de García, como el de Humala y Kuczynski, está en etapa de investigación en la fiscalía. Se presume que el acuerdo logrado con Odebrecht permitirá determinar si estuvieron involucrados o no en operaciones ilícitas.

El martes García había calificado de "especulación" su vinculación con los presuntos sobornos que recibió su exsecretario por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

"Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza,sólo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", aseguró el aprista en su cuenta de Twitter.

En relación a un pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también investigado por la Fiscalía por el caso Odebrecht y que se mantiene en una detención por diez días, García señaló el martes que le parecía "un exceso". "Me parece que a una persona que está impedida de salir del país, que tiene movilidad restringida, es un absurdo exponerlo a eso. Prisión domiciliaria es lo máximo que podrían hacer con él", apuntó en ese momento.