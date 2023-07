Decenas de miles de personas llegaron este sábado a Jerusalén en la última etapa de una marcha hacia el Parlamento que comenzó el martes y que busca presionar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que frene una reforma judicial que, según denuncian, pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial.



Los manifestantes hicieron una última parada ayer antes de entrar en Jerusalén para celebrar el "sabbath", la festividad semanal judía, y durmieron en Shoresh, 20 kilómetros al oeste de la ciudad santa.



Esta mañana desayunaron con viandas donadas por simpatizantes e iniciaron el último trayecto hacia Jerusalén, con la vista puesta en la Knesset (Parlamento) en una columna de varios kilómetros a la que hoy se sumaron miles de personas más de todo el país.



El objetivo no era cortar la ruta, pero la gran cantidad de gente y los coches estacionados en las banquinas por las personas que hoy se incorporaron a la marcha hicieron que los problemas de tránsito fueran inevitables.



En paralelo, miembros del grupo Protesta Estudiantil instalaron carpas en el parque Saker, muy cerca de la Knesset, desde donde tuitearon que no se moverían "hasta que se pare el proyecto de ley".



En Tel Aviv, epicentro de las protestas de los sábados contra la reforma judicial desde hace 29 semanas, también hubo concentraciones, que según los organizadores convocaron a unas 200.000 personas.



Esta gran movilización se produce un día antes de que la Knesset comience a debatir una medida de la reforma, destinada a anular la cláusula de "razonabilidad" que permite al Poder Judicial decidir sobre decisiones gubernamentales poco razonables, incluidos los nombramientos.



Se prevé que el Gobierno vote definitivamente entre el lunes y el martes esta medida, que ya fue aprobada en primera instancia el 11 de julio pasado. Si tiene luz verde, será el primer componente importante de la reforma judicial propuesta para convertirse en ley.



Otras medidas de la reforma también están causando el descontento de los manifestantes, como la que modifica el proceso de nombramiento de jueces, adoptada por los diputados en primera lectura.



En las últimas horas, la protesta ganó el respaldo de más de 1.100 reservistas de la Fuerza Aérea israelí, que amenazaron con suspender su servicio de voluntariado si se aprobaba la reforma,



Cualquier legislación aplicada de manera "irrazonable" "comprometería mi voluntad de seguir arriesgando mi vida y me obligaría, con gran pesar, a suspender mi servicio de reserva voluntario", afirmaron en una declaración 1.142 reservistas, entre ellos 235 pilotos de combate, 173 operadores de drones y 85 soldados de unidades de comando, que llaman al Gobierno a "mantener la independencia" del sistema judicial.



A ellos se unió el grupo de veteranos del Ejército, Hermanos en Armas, que anunció que 10.000 de sus soldados dejarán de presentarse como voluntarios para sumarse a la protesta.



El líder de la oposición, Yair Lapid, se incorporó este sábado a los manifestantes en el último tramo de la movilización.



"Solo hay dos posibilidades para el Gobierno en los próximos días: destruir el país o destruirse a sí mismo. Destruir el Ejército, la economía y las relaciones con los estadounidenses, o no", declaró Lapid.



"Netanyahu necesita elegir lo que prefiere: las Fuerzas de Defensa de Israel o la cláusula de 'razonabilidad'", agregó, durante la protesta en la ciudad de Modiin, a unos 30 kilómetros de Jerusalén.



La reforma impulsada por el Gobierno, formado en diciembre último con el apoyo de partidos de extrema derecha y formaciones ultraortodoxas judías, busca aumentar el poder del Parlamento sobre el de la Corte Suprema.



El Ejecutivo considera que la reforma es necesaria para asegurar un mejor equilibrio de los poderes.



Los detractores de Netanyahu afirman que podría empujar al país hacia un modelo autoritario.



En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, informó que estaba intentando aplazar la votación y "tomando medidas para lograr un consenso amplio y garantizar la seguridad del Estado de Israel", en un comunicado recogido por The Times of Israel y replicado por la agencia de noticias Europa Press.



Desde el anuncio en enero pasado del proyecto, decenas de miles de personas se manifiestan cada semana, en lo que se considera uno de los movimientos de protesta más grandes de la historia de Israel.



El proyecto provoca críticas también en el exterior.



El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a finales de marzo al Gobierno israelí que busque consensos con quienes se oponen al proyecto.



Biden y Netanyahu hablaron por teléfono este lunes y acordaron reunirse a la brevedad para abordar el tema, según refirió John Kirby, vocero de la Casa Blanca.