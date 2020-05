El coronavirus estaba presente en diciembre pasado en Francia, un mes antes que el país tuviera el primer caso confirmado de la enfermedad. Una evidencia que surgió luego de que se revisaran los test negativos por gripe y otra clase de coronavirus en un hospital de Bobigny, en los suburbios de París.

El jefe de terapia intensiva, profesor Yves Cohen, del hospital Avicenne de Bobihny y del hospital Jean Verdier de Bondy en Saint Denis, dijo que “nosotros tuvimos un caso positivo de Covid 19 el 27 de diciembre pasado, cuando el hombre estaba hospitalizado con nosotros en el Jean Verdier”.

En un análisis retrospectivo de test serológicos PCR, efectuados sobre 24 pacientes afectados por neumonía en diciembre y en enero en esos dos hospitales, ellos llegaron a esta conclusión. Un artículo científico va a ser publicado la semana próxima sobre estos casos.

Esto significa que el virus estaba circulando antes en el territorio francés, a fin de diciembre, y nadie lo sabía. ”No nos asombra porque la OMS dijo que estaba circulando en China desde el 8 de diciembre al menos. Con la multiplicación de viajes, es normal que el virus llegue rápidamente en Francia”, dijo el profesor el infectólogo Olivier Bouchaud, que trabaja en el mismo hospital Avicenne.

“Yo tuve conocimiento de esos resultados. Los análisis de PCR sobre un paciente muestran muy bien que ha desarrollado un Covid. Nosotros tenemos entonces el caso en Francia el 27 de diciembre. Esos análisis de los pulmones fueron guardados y pudieron ser reanalizados”, dijo el profesor Bouchaud.

El paciente estaba enfermo hacía 15 días y contaminó a sus dos hijos pero no a su esposa, según las explicaciones del profesor Cohen. El estaba sorprendido porque no entendía cómo había sido contaminado. ”No había viajado. Menos a China. Pero su mujer trabaja en la pescadería de un supermercado, aunque vende productos solo franceses. Por pura chance supimos que ella trabaja cerca de gente que vende sushi y en las cercanías de un restaurante asiático donde había personal chino”, explicó. Es probable que ella haya tenido COVID 19 pero no mostrara un solo síntoma.

Esto podría demostrar que Wuhan no esl a única fuente del virus porque por entonces no había gente viajando entre esa región y Francia y por lo tanto no existiría una potencian trasmisión, según el profesor Karol Sikora, ex director de la OMS.

“Podrían ser varias versiones del virus evolucionando en diferentes tiempos en diferentes lugares. La única forma de saberlo es secuenciar el test, que es lo que se hará seguramente en los próximos días”, anunció Sikora.

El doctor Bouchaud sugiere que no se está frente al paciente Cero en Francia. Pero que hay otras investigaciones a hacer. Oficialmente los primeros casos en París surgieron el 24 de enero sobre tres personas. Un francés de origen chino que fue a Wuhan, el origen de la epidemia en China,y regresó a París y una pareja china. Fueron tomados a cargo por el hospital Bichat de Paris y el matrimonio chino por el CHU de Bordeaux.