Dinamarca anunció hoy que en septiembre levantará todas las restricciones impuestas para contener el coronavirus, después de haber logrado vacunar con la pauta completa a más del 70% de su población.



"La epidemia está bajo control, tenemos tasas récord de vacunación. Por eso, el 10 de septiembre, podremos abandonar las reglas especiales que tuvimos que introducir en la lucha contra la Covid-19", dijo el ministro de Salud, Magnus Heunicke, en un comunicado.



"No estamos fuera de la epidemia", subrayó, sin embargo, asegurando que el Gobierno "no dudará en actuar con rapidez si la pandemia vuelve a amenazar las funciones esenciales de la sociedad", informó la agencia de noticias AFP.



En marzo de 2020, Dinamarca fue uno de los primeros países en instaurar un régimen de confinamiento parcial con el cierre de escuelas y negocios no esenciales.



Tras una primera flexibilización de las medidas unas semanas después, volvió a endurecerlas gradualmente a partir de agosto de 2020 y las retomó en Navidad.



Desde entonces, hubo reaperturas graduales, con la introducción en abril del pasaporte coronavirus, cuyo uso ahora está limitado a ciertos lugares.



El 14 de agosto, desapareció el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, único lugar donde aún se exigía, como resultado de la flexibilización de las reglas de distanciamiento social.



La obligación de mostrar un pase sanitario en las discotecas, que se reabren el 1° de septiembre, y durante los grandes eventos estará vigente hasta el 10 de septiembre, mientras que los restaurantes, gimnasios y peluquerías dejarán de exigirlo a partir del 1° del mismo mes.



Más del 70% de la población del país escandinavo de 5,8 millones de habitantes está completamente vacunada.

Fuente: Télam