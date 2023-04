La discusión era sobre un crédito para la financiación de un sistema de agua potable y saneamiento en Alto Paraná, y la diputada Kattya González, de Encuentro Nacional, advirtió que el dinero sería utilizado para financiar la campaña del gobernante Partido Colorado.



La legisladora, habitualmente frontal en sus discursos, pidió a los ciudadanos de ese departamento que "dejen de elegir cachivache y carruaje porque mandan acá a troncos de la claque colorada, que no saben ni leer ni escribir", recogió el diario asunceño ABC Color.



Instó además a los habitantes de Alto Paraná -el segundo más poblado del país y fronterizo con Brasil y la Argentina- a no dejarse engañar: "está gente (colorados) se va a comer más de 115 millones de dólares y ustedes no van a tener agua".



Su par Rocío Abed, del gobernante Partido Colorado, se dio por aludida y criticó a González: "Aquella que quiso ser poliamor porque era progre e interesante… Poliamor para no llamarle promiscua", empezó Abed.



Y siguió: "Se dio cuenta que la sociedad paraguaya conservadora le repudió. ¡Ah! Cambió. Ella era monógama y se casó dos veces con el mismo tipo. Esa persona incoherente es la que le quiere hacer abrir los ojos a Alto Paraná", dijo.



En 2021, González había señalado que le resultaba "una hipocresía" hablar de fidelidad absoluta y que reinvindicaba el poliamor.



Abed, esposa del diputado Justo Zacarías Irún, también colorado, alcanzó notoriedad cuando dijo en una entrevista televisiva que ella movía "la colita" cuando veía al expresidente y ahora titular del partido, Horacio Cartes.



"Yo le muevo la colita ahí cuando le veo a don Horacio (Cartes) porque me compró, conquistó mi corazón con cariño y con liderazgo", señaló entonces.



En otra réplica, González señaló a "esta cacatúa" de Abed como parte del "clan Zacarías Irún" que, denunció, "se ha enriquecido y ha robado lo que pudo en Alto Paraná".



Y remató: "Seré muy promiscua, pero no seré una robamaridos", en alusión a que antes de estar en pareja con Abed, Zacarías Irún estaba casado con María Martha McLeod Arrúa, hermana de la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod. (Télam)