Los líderes de Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidosemitieron un comunicado conjunto hoy para condenar un ataque con una sustancia neurotóxica contra un ex doble agente ruso en Inglaterra y responsabilizaron a Moscú por el incidente.

Moscú niega estar involucrado en el ataque contra Sergei Skripal y su hija Yulia, quienes están internados en un hospital en condición grave. Gran Bretaña expulsó a 23 diplomáticos rusos como resultado y se espera que Rusia tome medidas en represalia.

"Nosotros, los líderes de Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, aborrecemos el ataque que tuvo lugar contra Sergei y Yulia Skripal en Salisbury, en Reino Unido, el 4 de marzo del 2018", indicó el comunicado.

"Este uso de un agente neurotóxico de grado militar, de un tipo de sustancia desarrollado por Rusia, constituye la primera utilización ofensiva de un agente de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", agregó.

Los cuatro países declararon además: "Es un ataque a la soberanía de Reino Unido y su uso por un Estado representa una clara violación de la Convención sobre Armas Químicas y de la ley internacional. Amenaza la seguridad de todos nosotros".

Asimismo, instaron a Rusia a proveer todos los detalles de su programa de desarrollo de agentes neurotóxicos Novichok a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

En tanto, la OTAN consideró el envenenamiento como "una amenaza a la seguridad internacional y a la paz", por cuanto constituye una "violación a las normas y acuerdos internacionales" que es "inaceptable y no tiene lugar en el mundo civilizado".

El enfoque de la OTAN" hacia Rusia por el caso Skripal "sigue firme, defensivo y proporcionado" porque "no queremos una nueva Guerra Fría ni una carrera armamentista porque no tiene ganadores, es cara, arriesgada y no está en el interés de nadie", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.