El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy otras 35.000 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas ante la escasez de mano de obra, de las cuales casi un tercio es para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.



En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) comunicó la asignación de otras 35.000 visas H-2B, es decir para trabajos temporales no agrícolas, para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, reportó la agencia AFP.



Estas visas "ayudarán a apoyar a las empresas estadounidenses y ampliarán las vías legales para los trabajadores que buscan venir a Estados Unidos", afirmó en el comunicado el secretario adjunto del Departamento, Alejandro Mayorkas, quien agregó que la medida responde "a la demanda actual en el mercado laboral".



Las compañías privadas en Estados Unidos registraron la creación de 455.000 empleos en marzo, especialmente en el sector de los servicios, pero el mercado laboral sigue muy limitado por la escasez de trabajadores, según la encuesta mensual de la firma de servicios empresariales ADP publicada el miércoles.



El Gobierno otorga 23.500 visas a trabajadores que ya han recibido un visado de este tipo o han obtenido el estatus H-2B de otra manera durante uno de los últimos tres años fiscales.



Las 11.500 restantes, exentas del requisito del retorno, están reservadas para los nacionales de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador.



Los empresarios que contraten a estos trabajadores deben certificar en sus peticiones que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el puesto temporal para el que buscan a un extranjero.



Además, deben demostrar que el empleo de los trabajadores H-2B no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los estadounidenses con puestos similares.



En enero de 2022, Estados Unidos ya anunció 20.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para la primera mitad del año fiscal 2022.