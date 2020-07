Mientras varios estados del país enfrentan un repunte de los casos, el gobierno de Estados Unidos ha comprado prácticamente todas las dosis de uno de los dos medicamentos que funcionan contra el Covid-19 para los próximos tres meses, sin dejar ninguno para el Reino Unido, Europa o la mayoría del resto del mundo, según alertaron expertos citados por el diario británico The Guardian.

Los profesionales de la salud y los activistas están alarmados tanto por la acción unilateral de la Casa Blanca sobre el remdesivir como por las implicaciones más amplias, por ejemplo, en el caso de que una vacuna esté disponible. La administración de Donald Trump ya ha demostrado que está preparada para adelantarse a todos los demás países para asegurar los suministros médicos que necesita para los EE.UU.

"Tienen acceso a la mayor parte del suministro de la droga (remdesivir), por lo que no hay nada para Europa", dijo el Dr. Andrew Hill, investigador visitante de la Universidad de Liverpool.

El Remdesivir, el primer medicamento aprobado por las autoridades de licencias en Estados Unidos para tratar el Covid-19, es fabricado por el laboratorio Gilead y se ha demostrado que ayuda a las personas a recuperarse más rápido de la enfermedad.

Las primeras 140.000 dosis, suministradas a ensayos de drogas en todo el mundo, se han agotado. La administración Trump, que aprobó el 1° de mayo esta droga para el tratamiento del Covid-19, ahora ha comprado más de 500.000 dosis, que es toda la producción de Gilead para julio y el 90% de agosto y septiembre, según The Guardian.

"El presidente Trump ha llegado a un acuerdo increíble para garantizar que los estadounidenses tengan acceso al primer tratamiento terapéutico autorizado para Covid-19", dijo el secretario de salud y servicios humanos de Estados Unidos, Alex Azar. “En la medida de lo posible, queremos asegurarnos de que cualquier paciente estadounidense que necesite remdesivir pueda obtenerlo. La administración Trump está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aprender más sobre las terapias que salvan vidas para Covid-19 y asegurar el acceso a estas opciones para el pueblo estadounidense", agregó.

El medicamento, que fue desarrollado para combatir el Ébola pero no funcionó, está patentado por Gilead, lo que significa que ninguna otra compañía en los países ricos puede fabricarlo. El costo es de alrededor de unos 3.200 dólares por tratamiento de seis dosis, según el comunicado del gobierno de EE.UU.

El acuerdo se anunció cuando quedó claro que Washington no ha logrado domar la pandemia. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en salud pública del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo al Senado que Estados Unidos estaba retrocediendo.

"Estamos yendo en la dirección equivocada", dijo Fauci. La semana pasada, Estados Unidos vio un nuevo registro diario de 40,000 nuevos casos de coronavirus en un día. "No me sorprendería si aumentamos a 100,000 al día si esto no cambia", dijo. No pudo proporcionar una cifra estimada de muertos, pero dijo: "Va a ser muy inquietante, se lo garantizo".

Estados Unidos ha registrado más de 2,5 millones de casos confirmados de Covid-19. Algunos estados levantaron las restricciones pero debieron dar marcha atrás por un rebrote. El lunes, el gobernador de Arizona ordenó el cierre de bares, cines, gimnasios y parques acuáticos durante un mes, semanas después de su reapertura. Texas, Florida y California también debieron imponer restricciones en los últimos días debido al aumento de los contagios.