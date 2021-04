La reina Isabel II del Reino Unido despedirá hoy a su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, con el que estuvo casada durante más de 70 años, que falleció el 9 de abril a los 99 años en el Castillo de Windsor.



La monarca estará acompañada por un reducido grupo integrado por 30 de los miembros más cercanos de la familia real británica, debido a las restricciones del coronavirus que prohíbe las reuniones multitudinarias y porque el príncipe había manifestado su deseo de no recibir una ceremonia de Estado.



El funeral se llevará a cabo esta tarde en la Capilla de San Jorge, adyacente al castillo de Windsor a las 15 hora local (11 de Argentina) y después será enterrado en la cripta real.





Según el Palacio de Buckingham, que dio a conocer los detalles exactos del evento histórico para el país, el féretro será transportado horas antes desde una capilla privada del castillo en un coche fúnebre Land Rover especialmente adaptado que el mismo duque ayudó a diseñar.El féretro será escoltado por efectivos del Primer Batallón de la Guardia de Granaderos de la Compañía de la Reina, acompañados por el Decano de Windsor.El estandarte personal del Duque cubrirá el féretro, que será decorado con una corona de flores, su gorra naval y su espada.Todos los detalles y actos previstos para hoy fueron pedidos y organizados por el propio duque antes de su muerte.Conforme con sus deseos no se pronunciará ningún sermón durante el servicio real y el evento celebrará "la lealtad inquebrantable" del duque a la soberana, así como su servicio a la nación y su "coraje", según indicó en un comunicado el Palacio de Buckingham.Mientras que el decano de Windsor, David Conner, rendirá homenaje a la "amabilidad, el humor y la humanidad " del príncipe.Su amor por el mar y su larga relación con la Marina Real también serán honrados a través de la orden del servicio, precisó Buckingham.Entre los asistentes se encuentra también un pequeño coro de cuatro intérpretes que estará ubicado en la Nave de la capilla y cantará piezas musicales elegidas por el duque e incluye el himno "Eternal Father, Strong to Save", tradicionalmente asociado a los marinos.A su vez, la Banda de la Guardia Granadera, de la que el príncipe fue coronel durante 42 años, liderará la procesión fúnebre en dirección a la capilla de San Jorge, seguidos de altos mandos del Ejército.El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que casó a los Duques de Sussex en la misma capilla, dará la bendición.Minutos antes de que comience la ceremonia, el ataúd será recibido por miembros de la familia real que caminarán en procesión.Los miembros de la realeza no usarán uniforme militar en el funeral del príncipe Felipe y en su lugar, usarán traje.La atención estará centrada también en el príncipe Harry y Guillermo, que se reunirán públicamente desde que el hermano menor se mudó a Estados Unidos junto a su esposa la actriz Meghan Markle.Los hermanos no caminarán juntos detrás del féretro de su abuelo y su primo Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, estará entre ellos.A las 15 horas del Reino Unido los deudos harán en un minuto de silencio, junto con el resto de la nación y después comenzará el servicio fúnebre.El príncipe Felipe será enterrado en la Bóveda Real dentro de la Capilla de San Jorge.La reina y la familia real comenzaron un duelo que se extenderá durante dos semanas, mientras que el Reino Unido entró hace ocho días en un luto nacional, donde las banderas están a media asta, los presentadores de televisión visten de negro y el Parlamento no puede aprobar ninguna nueva ley.

