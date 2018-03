Una comisión del Parlamento británico citó hoy al fundador y primer ejecutivo de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, para explicar la presunta explotación de datos de más de 50 millones de usuarios que pudo ayudar a la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e influir en otras elecciones.

El presidente del Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, le mandó una carta a Zuckerberg en la que le requiere que comparezca para ofrecer "evidencia oral" sobre el caso que destaparon los diarios "The New York Times" y "The Observer".

"Es hora de escuchar a un alto directivo de Facebook con la suficiente autoridad para ofrecer una explicación detallada sobre este catastrófico fallo de procedimiento", señala la misiva, dirigida a la sede central de la red social en California.

El responsable del comité, que en noviembre abrió una investigación sobre la propagación de noticias falsas, indica en esa carta que los representantes de Facebook que han respondido hasta ahora a las preguntas planteadas en el marco de esas pesquisas han aportado respuestas "engañosas".

"Las respuestas de sus trabajadores han subestimado los riesgos de forma consistente", advierte el presidente del comité parlamentario, que recalca que ha cuestionado "de forma repetida" a la firma estadounidense sobre cómo "adquiere y conserva" los datos de los usuarios.

Collins subraya que existe un "importante interés público" en conocer las medidas de seguridad que ha establecido Facebook en relación a la protección de datos.

"Por ese motivo, estoy seguro de que usted comprenderá la necesidad de que un representante de lo más alto de la organización aborde esas preocupaciones. Dado su compromiso al inicio de este año por "arreglar" Facebook, espero que ese representante sea usted", afirma la misiva dirigida a Zuckerberg.

El comité parlamentario otorga a la compañía un plazo hasta el próximo lunes para enviar una respuesta a la citación.

La petición de esa comisión se produjo después de que este martes el organismo británico de supervisión de datos informáticos anunciara que solicitará una orden judicial para allanar las oficinas de Cambridge Analytica. Además, la Comisión Federal de Comercio (FTC) también lanzó una investigación sobre Facebook en Estados Unidos.

El escándalo salpica hasta Argentina: en una cámara oculta, se sospecha que Cambridge Analytica pudo haber actuado en una elección local.

Según "The New York Times" y "The Observer", esa empresa británica, que fue contratada tanto por los responsables de la campaña electoral de Trump como por la campaña a favor del Brexit, previa al referéndum en el Reino Unido en junio de 2016, recopiló información de millones de votantes a través de Facebook.

A partir de esos datos, diseñó un programa informático para predecir el sentido de voto de millones de personas y tratar de influir en sus comportamientos y decisiones, según las revelaciones de ambos periódicos.