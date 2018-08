Khadija tiene 17 años y vive en un pueblo de Marruecos. Estuvo secuestrada un mes por 13 hombres que la violaron durante su cautiverio. Ahora, decidió contar el horror que vivió. Busca Justicia y que los autores de la barbarie paguen por lo que hicieron. “Me torturaron, me violaron todos durante semanas, y me hicieron tatuajes con fuego”.

Todo empezó antes del comienzo del Ramadán, mes sagrado para los musulmanes. El grupo de 13 hombres llegó a la casa de su tía, en la aldea marroquí de Oulad Ayad, y se la llevaron. “Vinieron algunos chicos que conozco y me secuestraron. Me pusieron un cuchillo y me amenazaron, me subieron por la fuerza a un coche y me llevaron a un lugar que desconozco”, narró

“Mi vida está destruida. Yo no era así. Yo rezaba, estaba en casa, estudiaba. Destruyeron mi vida, ahora quiero salir y no puedo”, agregó Khadija al tiempo que pidió justicia.

Aunque la desaparición y el secuestro tuvieron lugar antes del mes de ramadán (es decir, a principios de mayo), la familia no puso inmediatamente una denuncia por temor. Fue la propia Khadija quien decidió no permanecer en silencio: “Mi padre les había dicho que se rindieran y les prometió que no les diría nada a las autoridades. Pero fui yo quien le contó todo a los gendarmes. Quiero justicia y que paguen por lo que me han hecho”.

El padre pidió ayuda a las organizaciones de derechos humanos y a todos los partidos políticos. Busca un castigo ejemplar para los autores de semejante horror. La familia es apoyada por la Asociación para el desafío de la igualdad y la ciudadanía, que los proveerá de un abogado y de ayuda psicológica ante la magnitud del hecho.

Las declaraciones las hizo en una entrevista con la cara tapada a la cadena Chouf TV en la que enseñó a las cámaras las marcas que dejaron los delincuentes en su cuerpo. “Traté de escapar varias veces, pero fui atrapada y golpeada. Me torturaron, no me dieron comida ni bebida, y ni siquiera me permitieron tomar una ducha. Me tomaba uno y me soltaba, y me tomaba otro”, recordó la joven.

Fuente: TN