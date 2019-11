Justo en la misma semana en que el gobierno y empresarios presentaban un plan para reimpulsar la actividad turística en la región de Coquimbo, el saqueo e incendio que afectó este martes a uno de los hoteles emblemáticos de La Serena, golpeó de lleno los intentos por intentar atraer visitantes a la zona durante este verano. Pese a ello, Carlos Lillo, seremi de Economía, enfatizó que dicho plan “tiene que continuar con más fuerza aún”.

Esta semana, autoridades regionales y empresarios del rubro turístico daban a conocer un plan regional para reimpulsar el turismo en la región. La idea era apostar decididamente por el turismo interno a partir de la creación de una alianza público-privada encargada de levantar este sector, el cual ha sido fuertemente golpeado por el estallido social.

Dichas acciones contemplaban el despliegue de una campaña de promoción en las principales ciudades del país y de Argentina, mostrando los principales hitos y atractivos turísticos de la región.

Sin embargo, horas más tarde, durante la tarde noche de este martes, el intento por mostrar lo mejor de la región, y así promover la llegada de visitantes, recibía un fuerte golpe con el saqueo e incendio del hotel Costa Real, imágenes que en cuestión de minutos se transformaron en una verdadera postal de la violencia e inseguridad que grupos de delincuentes han generado en la capital regional.

En entrevista con diario El Día, Lillo lamentó y condenó los hechos, reconociendo además que, un acto de esta naturaleza, sin duda afecta la imagen turística de la región de Coquimbo.

“Realizamos un esfuerzo como gobierno de generar un plan para reactivar el turismo, plan que involucra a todos los actores privados quienes son los que mueven. Pero este grupo de personas provocan este tipo de daños, los cuales no son solamente a la estructura del hotel en específico, sino que a todo el sector turístico en general” remarcó la autoridad.

-¿Hasta qué punto este lamentable hecho puede afectar la imagen turística de nuestra región?

“Efectivamente daña la imagen del turismo y es por eso que nosotros rechazamos tajantemente estos actos de violencia, que lo único que buscan es hacer daño. Esto no tiene nada que ver con las demandas sociales que se están haciendo, sino que se hace solamente para dañar. Y peor, no han dimensionado aun el daño que provocan a todo el sector, daño que no es sólo un tema económico, sino también social, pues afecta a las familias que hay detrás. Hoy día es importante señalar que cuando ocurren este tipo de destrozos, cuando afectamos, por ejemplo, a la industria del turismo, no estamos afectando a números, sino que a personas, a familias. Eso es lo lamentable, más allá de lo económico, pues se está afectando también a la calidad de vida de esas personas. Esto es vandalismo puro”.

-¿Y en qué pie queda ahora el plan de reactivación del turismo tras este hecho?

“Este plan tiene que continuar con más fuerza aún. Quizás en algunos puntos tendremos que hacer ajustes, pero tiene que implementarse con más decisión aún. Porque cuando nosotros quisimos iniciar este plan, era paralelo a la contingencia, y eso no ha cambiado. Además, esto es lo que los privados a nosotros como gobierno nos están demandando más allá de la contingencia, que esperamos obviamente que termine lo más pronto posible. Hay que trabajar de manera paralela y en conjunto, ver qué posibilidades tenemos de coordinarnos para avanzar de la mejor manera con el fin de cumplir con el objetivo que nos propusimos en el plan, que era atraer principalmente turistas nacionales, y por qué no, alcanzar la misma cantidad de visitantes que tuvimos la temporada anterior”.

-¿Pero existe ahora el riesgo de una posible disminución en las expectativas de afluencia de turistas por este tipo de hechos?

“Sabemos que estos nos afecta. Sabemos que esto afecta la imagen que tenemos como región. Pero tenemos que seguir trabajando, nuestra responsabilidad es seguir trabajando para que esto nos afecte lo menos posible”.

-¿Cuáles son aquellos puntos del plan de impulso al turismo en que se debería hacer modificaciones a partir de ahora?

“Tenemos varias líneas de acción que están embarcadas dentro de este programa, pero a mi parecer, lo que tenemos que abordar ahora es la coordinación en temas como seguridad. Yo creo que hoy día más que nunca tenemos que estar coordinados y es por eso que vamos a realizar distintos tipos de reuniones con diferentes actores y también en conjunto, para justamente trabajar en materias de seguridad. Ya hemos tenido conversaciones respecto a este tema, carabineros ha llevado a cabo un despliegue importante en la región, con mucho sacrifico al exponerse ante estos grupos, pero sabemos que necesitamos de mayor coordinación en el área de seguridad”.

-¿Pero realmente estamos en condiciones de recibir visitantes después de lo ocurrido en el hotel Costa Real, entre otros hechos de violencia?

“Yo creo que lo que está ocurriendo no afecta a toda la región por igual. Eso hay que indicarlo también. Yo he estado en el Choapa, en Limarí y son otras realidades, principalmente el Choapa. En Limarí, Ovalle quizás ha presentado algunos hechos de violencia, pero otras comunas se mantienen tranquilas. El foco de siniestros se concentra en Coquimbo, La Serena y en menor medida, Ovalle. Pero poseemos lugares que hoy cuentan con las condiciones apropiadas para recibir turistas, y es ahí donde nos estamos enfocando: en los lugares que hoy cuentan con las condiciones para recibir visitantes. Además, por qué no decirlo: acá en La Serena estos hechos se han presentado más en el sector de Serena Centro. Avenida del Mar y la costa son realidades opuestas. Por eso, hoy día hay que duplicar esfuerzos para poseer condiciones apropiadas para poder recibir a los turistas. No olvidemos que en esta época del año el aporte económico que entrega el turismo es muy relevante, tanto en temas de ingreso de recursos como en cantidad de empleos que se generan”.

-¿Cuántos turistas se pretende que lleguen durante este verano a la región?

“Se está buscando alcanzar una cantidad similar de turistas respecto a lo que se tuvo el año anterior”.

Fuente: El Día / Región Binacional