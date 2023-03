El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile sorprendió al registrar en febrero una variación mensual de -0,1, la primera deflación desde noviembre de 2020, según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



La cifra se contrapone con las proyecciones de los especialistas, que preveían un incremento del orden del 0,5% en el segundo mes del año.



En enero la inflación fue de 0,8%. De esta manera, la inflación acumula un 0,7% en los que va de 2023, mientras que en los doce últimos meses sube 11,9%.



De acuerdo con el INE, tres de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC presentaron incidencias negativas en la variación mensual transporte (-2,7%), recreación y cultura (-1,0%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%).



En tanto, siete divisiones presentaron incidencia positiva y dos tuvieron resultados neutros. En este aspecto se destaca el aumento de precio en vestuario y calzado (3,9%).



Esta sorpresiva caída de la inflación que fue valorada por el ministro de Hacienda transandino, Mario Marcel, quien indicó a la prensa que se trata de “un alivio importante para las familias chilenas, para los hogares, para quienes tienen que administrar un presupuesto estrecho” y que “reafirma la tendencia descendente de la inflación desde agosto del año pasado. Vamos en buen camino, pero nos queda todavía mucho por recorrer”.



El ministro explicó que “hasta el momento no hemos visto ninguna proyección de inflación para este año que no contemple una baja sostenida durante todo el año, así que es algo que podemos esperar que continúe”.



Agregó que “siempre es bueno ir constatando qué ocurre, como lo hemos hecho ahora con la cifra de febrero. Pero los distintos factores, la estabilización macroeconómica, la apreciación del peso, la caída en los precios internacionales de las materias primas, todo eso va a estar colaborando a reducir la inflación en Chile”.



De todas formas, Marcel llamó a ser cautos: “Las cifras de inflación de un mes siempre hay que tomarlas con prudencia, así como hay meses que hay factores que impulsan temporalmente al alza, también puede haber casos en los cuales hay fenómenos que impulsan temporalmente la baja”, cerró.