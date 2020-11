A casi 11 meses de la aparición del coronavirus en China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy que el mundo superó la barrera de los 46 millones de contagios, tras registrar más de 466.000 casos en las últimas 24 horas, mientras que en Europa, región fuertemente golpeada por la segunda ola de la enfermedad, se presenta cada vez más resistencia al endurecimiento de las restricciones.



En concreto, en las últimas 24 horas a nivel global se detectaron 466.108 nuevas infecciones de Covid-19 y 6.559 muertes, reportó la OMS.



Desde el inicio de la pandemia, el total acumulado de infectados se elevó a 46.379.835 y 1.198.668 personas perdieron la vida, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins (JHU).



El ranking de los países más afectados por la pandemia en valores absolutos se mantiene intacto entre los primeros tres: la cantidad de casos en Estados Unidos asciende 9,13 millones (con 77.000 nuevos enfermos en el día), mientras que los decesos son 230.556, y lo escoltan India con 8,1 millones (47.000 nuevos) y 122.111 (470), y Brasil con 5,53 millones y 159.884, respectivamente.



Sin embargo, las naciones con las mayores tasa de mortalidad por habitantes son San Marino (124,32), Perú (107,57) y Bélgica (101,78), según la JHU.



Desde el comienzo de la pandemia, las cantidades absolutas acumuladas en América latina y el Caribe se elevaban hoy a 11,3 millones de casos y 402.164 fallecidos, y la región era seguida por Europa, con 10,5 millones y 278.774; Asia (10,6 millones y 170.843); Estados Unidos y Canadá (9.36 millones y 240.692); Medio Oriente (2,56 millones y 59.734), África (1,79 millones y 42.880) y Oceanía (34.598 y 1.022).



La propagación del coronavirus en Europa parece estar lejos de ser controlada. La tasa de casos aumentó un 41% en los últimos siete días, por lo que varios Gobiernos se vieron obligados a emplear nuevos confinamientos, limitar la circulación y cerrar los comercios e instituciones, pese al creciente cansancio de los habitantes que se hizo presente en varios espacios públicos.



Tal fue el caso de España, donde grandes ciudades como Madrid, Vitoria y Logroño fueron escenario anoche de una segunda jornada de saqueos y manifestaciones contra las medidas de toque de queda nocturno y cierres perimetrales, que terminaron en enfrentamientos con la policía y dejaron más de 60 detenidos y de 20 heridos.



La situación se replicó en Italia, donde la oposición a las medidas -toque de queda en varias regiones, cierre total de gimnasios, cines y salas de conciertos, y horario limitado para bares y restaurantes- provocó enfrentamientos en grandes ciudades en los últimos días.



En este contexto, el Gobierno italiano contempla anunciar mañana un confinamiento de las grandes ciudades, ya que, según declaró hoy el ministro de Salud, Roberto Speranza, "la curva epidemiológica aún es muy elevada", citó la agencia de noticias Europa Press.



Francia, por su parte, también registró incidentes con ómnibus incendiados y apedreados y disparos de fuegos artificiales contra policías en ciudades cercanas a París y Burdeos, durante las fiestas de Halloween que se realizaron en pleno horario de confinamiento, informaron hoy fuentes policiales citadas por la agencia de noticias AFP.



El quinto país con más casos de coronavirus y el séptimo con más muertes por la enfermedad sumaba 1,46 millones de contagios (46.290 en las últimas 24 horas) y 37.019 fallecimientos (231 nuevos), informó hoy el Ministerio de Salud.



En busca de disminuir la amenaza de un colapso del sistema de salud y para frenar el fuerte aumento de nuevas infecciones de coronavirus que se registra en todo el país desde las últimas semanas, el Gobierno alemán aplicará estrictas regulaciones a partir de mañana y -en principio- hasta fines de noviembre.



"La situación es espantosa y alarmante: pronto muchos de los 1.900 hospitales de Alemania podrían colapsar", dijo Tobias Hans, el primer ministro del estado federado alemán del Sarre, al diario alemán Bild am Sonntag, citó la agencia de noticias Europa Press.



En Reino Unido, el país más golpeado en Europa en cantidad absoluta de muertes con al menos 46.555, tras 162 informadas en las últimas 24 horas, batió hoy por segundo día consecutivo su récord de casos diarios, con 23.254, y superó el millón de contagios desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, por lo que el jefe del gabinete, Michael Gove, admitió que las nuevas restricciones anunciadas, que entrarán en vigencia el jueves próximo, podrían durar más que el mes estimado originalmente.



En el nuevo confinamiento funcionarán escuelas, universidades y actividades en las que no es posible el teletrabajo, como la industria y la construcción, mientras que los comercios no esenciales deberán cerrar y los restaurantes y los bares solo tendrán delivery, una medida que angustia a los sectores económicos y tildan de "pesadilla antes de Navidad".



Grecia decidió un confinamiento de un mes en Atenas y otras grandes ciudades a partir del martes, mientras que el que aplicará Austria -que ya registra más de 5.000 casos diarios- también desde el martes próximo, se extenderá hasta finales de noviembre.



En Suiza, la ciudad de Ginebra anunció hoy que desde mañana deberán permanecer cerrados restaurantes, bares y comercios no esenciales, en una medida más estricta que la dispuesta para todo el país.