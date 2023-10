El ex concejal Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, será el nuevo alcalde de Bogotá, tras superar el piso del 40% que hubiera forzado a un balotaje, y se transforma en uno de los puntos salientes de las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizaron hoy en Colombia, en la que se prevé un avance de las fuerzas de oposición al Gobierno nacional, por lo que estos comicios se consideran como un test de la gestión del presidente izquierdista Gustavo Petro.



Galán, hijo del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el Cártel de Medellín, se impuso con comodidad y reemplazará en la alcaldía a Claudia López, que llegó a ese cargo en 2020, en representación de Alianza Verde y con el respaldo de la oficialista Coalición Colombia.



Con el lema de "Bogotá camina segura", Galán, que ya había buscado este cargo en dos oportunidades, planteó un plan de gobierno que se basa en la superación de las brechas sociales en los servicios del Distrito en toda la ciudad, además de enfocarse en temas relacionados con la seguridad ciudadana y la superación del hambre, destacó el sitio Caracol Radio.



Más allá de Bogotá, las elecciones transcurrieron con algunos conflictos, que obligaron a suspender los comicios en Ricaute, localidad del departamento Nariño, donde más de la mitad de las mesas no se pudieron abrir porque desde la mañana comenzaron a llegar manifestantes para exigir la suspensión del comicio en el municipio.



Según indicó el registrador Alexander Vega, sólo se votó en el área rural. "La cabecera municipal no ha podido ser controlada por la cantidad de manifestantes”. Por ello, el Comité de Seguimiento Electoral de Nariño solicitó formalmente “suspender las elecciones en todo el municipio”, agregó, citado por el diario El Espectador.



Las manifestaciones se presentaron luego de que se conocieron amenazas contra el candidato a la alcaldía Jaime Caicedo, quien se presentó como candidato a gobernar Ricaurte por el partido MAIS. Al parecer, los responsables serían disidencias de las FARC en la zona, por lo que exigían mayor presencia de la Policía y el Ejército.



“El registrador tomó la decisión de suspender las elecciones en el municipio de Ricaurte porque no hay las condiciones, ni las garantías para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto”, dijo el alcalde del municipio, Éder Burgos.



Unos 38,9 millones de colombianos estaban habilitados para elegir a 1.102 alcaldes y 32 gobernadores, así como a los miembros de los concejos municipales, de las asambleas departamentales y a ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL).



Los primeros cómputos oficiales también determinaron que Eduardo Verano, del Partido Liberal Colombiano, fue electo por tercera vez en su carrera política como gobernador de Atlántico.



Eduardo Zuleta Bechara ganó la gobernación de Córdoba, con aval de la coalición Córdoba Primero, integrada por el Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal.



Octavio Guzmán, del partido Colombia Renaciente, se impuso en las eleccionres de gobernador de Cauca, uno de los departamentos más convulsionados del país.



Yami Arana Padauí, por su parte, ganó la Gobernación de Bolívar con los coavales Liberal, Alianza Social Independiente, Cambio Radical, La U, Centro Democrático, Fuerza de la Paz y Colombia Renaciente.



Y la médica Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, ganó sus comicios regionales y regresa a la gobernación del Valle del Cauca, entre otras definiciones que se van conociendo a medida que avanzan el escrutinio provisorio.



Petro votó temprano en una escuela del sur de Bogotá y dijo esperar que la jornada transcurriera con tranquilidad y que Colombia votara en paz.



"Este es un día de paz, es un día en que Colombia debe demostrarle al mundo que definitivamente ya votó, votó por la paz. Y ese voto por la paz que la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas hemos hecho hoy debe manifestarse en paz", dijo.



El presidente aseguró que ya estaba todo el material electoral distribuido "en todos los lugares del país", informó el diario colombiano El País.



Petro inició su mandato hace 14 meses en medio de grandes expectativas, luego de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia con un programa de profundas reformas económicas y ambiciosos planes para reducir la violencia en el país.



Sin embargo, los comicios llegan en un momento incómodo para su Gobierno: la alianza con la que llegó al poder se disolvió, los acuerdos legislativos se rompieron y algunos escándalos -incluyendo acusaciones de corrupción contra su hijo- erosionaron su gestión.



El presidente Petro sí se anota un éxito en su política de "paz total", con la que busca acordar con los grupos ilegales que actúan en el país -guerrilleros y narcos-, porque las negociaciones avanzan, aunque con dificultades y un clima de violencia todavía alto.



Buena parte de esta violencia se atribuye a disidencias de las FARC que quedaron fuera del acuerdo de paz del 2016-, e incluso al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan del Golfo, aun cuando mantienen conversaciones con el Gobierno.



Ayer en la localidad de Gamarra, en el noreste de Colombia, una funcionaria de la Registraduría, identificada como Duperly Arévalo Carrascal, falleció después de que una turba prendiera fuego a la sede local de esta entidad.



Autoridades dijeron que el ataque no fue cometido por grupos armados, sino que fue una protesta contra esa funcionaria electoral por la inhabilitación de un candidato local, pero el hecho volvió a ilustrar los desafíos de Colombia en materia de seguridad.



"Lamentamos el asesinato de Duperly Arévalo, esperamos que se haga justicia y que se determine las causas que llevaron a una parte de la población de Gamarra a un conflicto que terminó con la muerte", dijo hoy Petro al votar.