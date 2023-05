Una actividad explosiva en el cráter Bocca Nuova, en el volcán Etna, ubicado en Sicilia, Italia, fue observada hoy por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) local, a través del observatorio de Catania, quien emitió una "alerta roja".



La Defensa Civil de la región de Sicilia emitió una "alerta roja" en la zona del Etna por la "muy alta probabilidad de caída inminente o en curso de ríos de lava"; sin embargo, aún no hay emisión de cenizas y, debido a la ola de mal tiempo que azota la zona, no es posible visualizar claramente la columna de humo, agregó.



Así, el titular de la Defensa Civil, Salvo Cocina, invitó a los líderes municipales de la zona a activar "los centros operativos comunitarios y las propias estructuras, además del voluntariado, siguiendo las medidas del plan nacional", informó la agencia de noticias ANSA.



Por su parte, el INGV informó que desde el punto de vista sísmico la amplitud del temblor volcánico sigue aumentando, con picos cercanos a los 2 grados en la escala de Richter.



También se registraron variaciones clinométricas en las estaciones de los picos de Punta Lucía y Pizzi Deneri y, desde la noche del miércoles, indicios de un posible paso de magma por canales internos.



Las autoridades emitieron la alerta para vuelos con clasificación naranja, la segunda más alta, pero por el momento no hay problemas en las partidas y aterrizajes en el aeropuerto Vincenzo Bellini, ubicado en Catania.



La última erupción del Etna comenzó el 27 de noviembre de 2022 y finalizó el 14 de febrero de este año.