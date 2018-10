El candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro obtiene, según boca de urna 45% de los votos; su principal opositor, el petista Fernando Haddad, recibía en tanto 28%. El liderago del ex capitán del Ejército era previsible; sin embargo, lo que no lograron anticipar las encuestas es que los candidatos al Senado y a Diputados que lo secundan podrían pasar al frente como ocurrió.

Esto fue muy claro en el caso de San Pablo, donde el mayor Olimpio del Partido Social Liberal bolsonarista conseguía también en boca de urna el 24% de los votos, mientras que Eduardo Suplicy del PT, un político muy apreciado por el electorado paulista y con votos propios, estaba en segundo lugar con una candidata, la socialdemocrata Mara Gabrilli del PSDB con escasa expresión política. No sólo ocurrió este fenómeno con aquellos postulantes de la primera hora, sino también con otros que se aproximaron de Bolsonaro cuando vieron que este candidato podría estar en el tope del ranking. Para las encuestadores, especialmente para Ibope que se encargó de la boca de urna, se trata de un fenómeno que ocurrió en el último día de votación.

El senador Roberto Requiao, del oficialista PMDB pero muy cercano a dirigentes del Partido de los Trabajadores –y que no consiguió renovar su banca del Senado--sostuvo: “El efecto Bolsonaro y el duro ataque de infamias y calumnias pesaron en estas elecciones. Mi posición es la de respetar la decisión del voto”.

Las pesquisas de urna marcaron el mismo fenómeno en Río de Janeiro. Quien deberá disputar la segunda vuelta el candidato del Partido Social Cristiano, el ex juez Wilson Witzel –es decir, del bloque evangélico—que obtuvo la mayor cantidad de votos, y en segundo lugar el ex intendente carioca Eduardo Paes (recién afiliado a Demócratas, también de derecha). El primero obtuvo 39% contra 21% del ex alcalde y apenas 15% del ex campeón en el Mundial de 1994 Romario.

Las declaraciones de Bolsonaro, en el momento de votar en la Villa Militar en la zona oeste de Río de Janeiro, dijo que confiaba ganar en la primera vuelta: “Si Dios quiere nosotros liquidamos hoy esta elección”. Añadió que el domingo 28, cuando debería disputarse el segundo turno, “voy a estar disfrutando en la playa”. El ex capitán del Ejército sostuvo: “No haré ninguna negociación partidaria. A mí ya me apoyan más de 260 diputados del bloque ruralista, gran parte del bloque evangélico y de la bancada de la seguridad (policías y militares). En mis cuentas, tenemos aproximadamente 350 diputados que van a estar con nosotros y, en su mayor parte, ellos son honestos (sic). Ellos no quieren ver a al juez Sergio Moro en Curitiba”.

Fernando Haddad votó en una escuela de su barrio, Indianápolis en la zona sur de San Pablo. Fue acompañado de su mujer. Y tuvo que escuchar algunos cacerolazos, aunque no demasiado estruendosos, mientras sus partidarios voceaban consignas a su favor. El ex ministro de Educación, en los gobiernos del ex presidente Lula da Silva, admitió que en caso de ser derrotado se apresurará a “saludar a quien salga triunfador”. Para la segunda vuelta, dijo, “vamos a buscar ampliar nuestras alianzas para todos los brasileños y brasileñas que, en forma independiente, puedan elegir por la democracia"