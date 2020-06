Con la pandemia en ascenso y 5.000 casos nuevos en solo un día, Chile superó ayer los 180.000 infectados y se acercó a los 3.400 muertos, una cifra que no incluyó el fallecimiento de un alcalde de la Región Metropolitana de Santiago que estaba contagiado y tuvo un infarto.

Autoridades sanitarias informaron de la muerte del alcalde de la comuna (barrio) de Til Til, Nelson Orellana, quien estaba contagiado de Covid-19 desde el pasado 29 de mayo y falleció por un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica, aunque ya había sido dado de alta de Covid-19. En medio del balance diario, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, no confirmó que el alcalde haya fallecido a causa del coronavirus y aseguró que "no puedo diagnosticar a la distancia y saber si el coronavirus influyó o no".