Las autoridades de Jacksonville, Florida, reportaron este domingo un "tiroteo en masa" durante un torneo de videojuegos, en el centro de la ciudad. La Policía informó que hay "varios muertos", entre ellos el atacante, y pidió a la gente mantenerse alejada de la zona.

El hecho ocurrió durante el Torneo Madden 19 en el GLHF Game Bar, de esa ciudad. En un video que se viralizó en las redes sociales se pueden escuchar decenas de disparos mientras el torneo es transmitido en línea.

"Tiroteo en masa en Jacksonville Landing. Manténgase lejos del área. El área no es segura en este momento", informó la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de Twitter.

Las autoridades de Jacksonville reconocieron que no saben hasta el momento si hubo un segundo atacante. La Policía no detalló hasta el momento la cantidad de víctimas, aunque apuntó que se trata de varias. Medios locales indican que serían cuatro muertos y cerca de once heridos.

Tras lo sucedido, diferentes funcionarios políticos se refirieron al tiroteo. Por medio de Twitter, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, aseguró que están en contacto con las autoridades locales aguardando "más información sobre el tiroteo".

El gobernador Rick Scott, por su parte, también se expresó a través de la red social. El funcionario indicó que se comunicó con Mike Williams, de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, "para ofrecerle los recursos estatales que pueda necesitar".

Un portavoz de EA Sports, distribuidor del videojuego que se utilizó para el torneo, señaló que las autoridades de la compañía están al tanto del incidente ocurrido en el marco de "una competencia de Madden Championship Series en Jacksonville".

Detalló, además, que están trabajando con las autoridades de seguridad para recopilar información adicional. Es "una situación horrible, y nuestras más sinceras condolencias a todos los involucrados", concluyó.