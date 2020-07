Estados Unidos registró 44.766 casos de coronavirus y 1.277 muertes en las últimas 24 horas, según los datos de la universidad Johns Hopkins, en medio de un avance imparable de la enfermedad que obligó a una veintena de estados a frenar o revertir sus reaperturas.



En Nueva York, el gobernador del estado, el demócrata Andrew Cuomo, arremetió hoy otra vez contra el presidente Donald Trump por haber minimizado al principio la gravedad del coronavirus, le pidió que admita que se equivocó y que use de una vez el tapabocas.



El sureño estado de Arizona, uno de los más afectados por el repunte nacional del coronavirus, registró hoy un doble récord diario de 4.878 casos y 88 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas, justo antes de una visita del vicepresidente Mike Pence.



El doble récord en Arizona llega luego de que su gobernador, el republicano Doug Ducey, ordenara ayer el cierre inmediato de bares, cines, gimnasios y piletas por 30 días, tras haber autorizado su apertura a mediados del mes pasado, para frenar el avance del coronavirus.



“El virus está extendido por toda Arizona", dijo el Departamento de Salud estatal, y advirtió que el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva en el estado llegó a su mayor valor histórico, un 88%, informó la cadena CNN.



Con los nuevos contagios y muertes, incluyendo los de ayer, el total de casos en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, alcanzó más de 2,63 millones, mientras que las muertes acumuladas ya son 127.485, de acuerdo a la base de datos de Johns Hopkins..



Ayer, el epidemiólogo más importante que asesora a la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo ante el Congreso que Estados Unidos va en la dirección equivocada en términos del coronavirus y que "la cosa puede ponerse realmente muy mal".



"Ahora tenemos más de 40.000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos por día si esto no cambia, y estoy muy preocupado", alertó.



El fuerte repunte de los casos comenzó la semana pasada y hace retroceder al país a los niveles de contagio de hace dos meses, antes de las reaperturas.



El viernes pasado, Estados Unidos registró un récord absoluto de más de 45.000 casos en un día.



Florida y Texas figuran junto a Arizona entre los estados más afectados y son algunos de los por lo menos 19 que han puesto el freno o dado marcha atrás con el relanzamiento de sus actividades económicas para tratar de contener los contagios.



El Departamento de Salud de Florida reportó hoy 6.563 nuevos casos, unos 500 más que ayer pero menos que los 9.500 del sábado pasado.



Según CNN, solo dos estados de Estados Unidos, Nueva Jersey y Rhode Island, están registrando un descenso en sus casos diarios de coronavirus comparados con la semana pasada, mientras que en 36 las cifras son mayores que la semana previa.



Al menos 12 de esos 36 registran incrementos de más del 50%.



El estado de Nueva York, que en algún momento fue el epicentro del brote nacional, ha estabilizado sus números y reabierto parcialmente su economía.



Sin embargo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que la ciudad pospondrá indefinidamente la apertura del interior de bares y restaurantes ya que, a su juicio, estos lugares están relacionados con la propagación del coronavirus en estados como Florida y California.



No obstante, sí anunció que desde hoy se reabren las playas de la ciudad y que lo propio harán en las siguientes semanas 15 piletas públicas.



La semana pasada, el estado de Nueva York impuso una cuarentena a viajeros llegados de estados con repuntes de casos, y ayer la amplió a más estados.



En conferencia de prensa, Cuomo anunció hoy que apenas 11 personas murieron ayer de coronavirus en el estado, al tiempo que volvió a cargar contra Trump por haber negado que el coronavirus fuera algo serio y por su negativa a usar barbijo en público.



"Al menos tenga el coraje de admitir lo que todos ya saben. Usted se equivocó", dijo.



"¿Quiere hacer algo fácil que enviará un poderoso mensaje? Póngase una mascarilla", agregó Cuomo dirigiéndose a Trump.



California, en tanto, reportó hoy 6.367 nuevos casos de coronavirus, su segunda mayor cifra desde el inicio de su brote.