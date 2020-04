Miles de personas abandonaron Wuhan, cuna de la pandemia de coronavirus, tras el levantamiento de las medidas de restricción que mantuvieron cerrada la ciudad china durante 76 días. En tren, avión o auto, decenas de miles de personas hicieron la cuenta regresiva y se marcharon de la ciudad en cuanto se levantó la cuarentena impuesta en el mes de enero.

Los controles para regular el tráfico de ingreso y salida de la ciudad, no obstante, se mantuvieron en 15 de los 75 puntos, explicó un trabajador del peaje durante un viaje organizado por la autoridades locales para los periodistas. La ciudad, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, estaba cerrada desde el 23 de enero, cuando se aplicaron estrictas medidas de seguridad y limitaciones a la movilidad para internar frenar la propagación del virus.

Ahora, que las autoridades chinas afirman haber controlado el brote de Covid-19, se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres terminales de trenes de Wuhan, desde donde partieron servicios hacia ciudades dentro de la misma provincia de Hubei, pero también hacia la capital financiera del país, Shanghai, o grandes urbes como Cantón. En plena flexibilización de las restricciones, la ciudad volvió a registrar ayer una nueva muerte por coronavirus, después del hito de cero fallecimientos informado por las autoridades el día anterior.

En Wuhan quedan todavía 445 casos activos de los 1.190 de todo el país. Entre los 189 pacientes en estado grave, 155 están en la capital de Hubei.

El diario local Global Times señala que hasta el martes a la tarde se habían vendido más de 55.000 pasajes de tren, el 40% de ellos con destino al sureste del país, hacia la zona del delta del Río de las Perlas, zona de un sinfín de fábricas que emplean a una mayoría de trabajadores migrantes chinos. El transporte aéreo también retomó ayer su actividad, aunque todavía no funciona con normalidad. Muchos viajeros acuden al aeropuerto vestidos con unos monos blancos de protección, entre ellos una mujer que cuenta que se siente aliviada de poder regresar a su casa después de casi 11 semanas en Wuhan.

"Voy a Tianjin (en el noreste) primero. No estaba segura de cómo saldría este viaje, pero de momento todo va bien", cuenta la mujer, que espera llegar pronto a Beijing, la ciudad en la que trabaja.

Otro viajero, Zhang, le contó a la agencia de noticias EFE que esperaba su turno para volver a su ciudad natal, Qingdao, en el este del país: "Tengo ganas de volver. La epidemia me sorprendió estando en Wuhan, no he podido regresar desde entonces", explica.

Las autoridades chinas dispusieron una serie de medidas de prevención para el primer día del fin de la cuarentena.

Ningún vuelo irá directo a la capital china, Beijing, mientras que todos los aviones que salgan de Wuhan lo harán con una ocupación máxima del 50%, además de que los viajeros deberán superar innumerables controles sanitarios y de seguridad antes de abordar.

Sólo podrán adquirir pasajes quienes acrediten su buen estado de salud mediante códigos QR generados a través de aplicaciones móviles.

Además de la apertura de aeropuertos y estaciones ferroviarias, la agencia estatal de noticias Xinhua informó que también se reactivarán 30 rutas de colectivos, con lo que el total de líneas operativas queda en 346, y reabrirá otra línea de metro.

Este miércoles volvieron a operar los taxis y transportes por ferry y tranvía, así como los colectivos para rutas de larga distancia, mientras que las líneas de media y corta permanecerán suspendidas por el momento.

La ciudad, de 11 millones de habitantes, registró desde finales de diciembre más de 50.000 casos confirmados de Covid-19, de los que, según las cifras oficiales, han muerto 2.571 personas.

El número de nuevos en toda China en las últimas 24 horas fue de apenas 62, de los cuales 59 son casos importados y 3 son contagios locales en las provincias de Shandong y Cantón.

Asimismo, la autoridad sanitaria informó que además del muerto en Wuhan, otra persona falleció en Shanghái.

De este modo, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.802, entre los que han muerto 3.333 personas.

Estados Unidos

400 Mil son los infectados en Estados Unidos y 13.829 muertos, aunque se cree que la cifra de decesos es mayor, sobre todo en Nueva York.