La variante Ómicron del coronavirus circula en Alemania desde hace un tiempo y es posible que ya haya en el país "varios cientos de casos", aseguró el experto Oliver Keppler.



Existen unos pocos casos confirmados en Alemania, pero el período en el que los viajeros propagan el virus a nivel internacional es ciertamente de semanas, dijo Keppler, director del Instituto Max von Pettenkofer de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Por ello, concluye el experto citado por la agencia alemana de noticias DPA, la cifra real es probablemente mucho más alta.



Sin embargo, Keppler destacó asimismo que las cifras actuales de contagios en Alemania no pueden vincularse a la variante Ómicron, sino a la Delta.



Ómicron fue clasificada como motivo de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) poco después de ser identificada, pero aún no se conocen con exactitud sus características. "A la vista de la dinámica de la infección con la variante Delta, nuestro sistema sanitario ya está contra la pared en un callejón sin salida", explicó Keppler sobre la posible influencia de la nueva variante en la ola actual.



En este sentido, agregó: "Ahora tenemos además un coche con frenos defectuosos dirigiéndose hacia él". Las propiedades de Ómicron siguen siendo difíciles de evaluar en términos de transmisibilidad, reducción de la eficacia de la vacuna y manifestación de la enfermedad, agregó.



Lo que se sabe hasta ahora hace temer un empeoramiento de la situación. Por lo tanto, hay "una presión máxima para actuar para romper la cuarta ola", señaló el experto.



El presidente de la Comisión Permanente de Vacunación de Alemania (Stiko), Thomas Mertens, en tanto, confirmó que la nueva variante se detecta con las pruebas PCR y de antígenos utilizados habitualmente. Esto es una "muy buena noticia", declaró Mertens al diario Schwäbische Zeitung, en su edición de hoy.



Sin embargo, en la actualidad se están desarrollando kits específicos para identificar a esta variante porque, aunque el virus se ve con los análisis habituales, la detección de las variantes amerita que se hagan estudios posteriores sobre determinadas mutaciones.



Sobre los efectos de Ómicron, Mertens dijo que aún son necesarios más estudios. Se trata de averiguar "cómo progresa la enfermedad, por ejemplo en personas mayores y con enfermedades previas", dijo. Y añadió: "Pasará algún tiempo antes de que haya claridad en este aspecto".



En el debate sobre nuevas restricciones a los contactos, el presidente de Stiko dijo al periódico que la propagación y transmisión del virus debe reducirse drásticamente. Eso es lo "único que ayuda de inmediato". "En la actualidad, el virus se transmite principalmente a través de personas no vacunadas, pero los vacunados también están implicados, aunque en mucha menor medida", añadió Mertens.

