El papa Francisco afirmó que cualquiera que "descarte" a los homosexuales "no tiene un corazón humano". Estos comentarios los hizo en un diálogo que mantuvo con el comediante británico Stephen K. Amos y que será emitido este viernes por la BBC de Londres.

Amos, quien es gay, dijo que los dichos del Sumo Pontífice lo "dejaron sin palabras" y que lo conmovieron hasta las lágrimas.

De acuerdo a lo que informó el Mirror, el Papa le pidió a Stephen y a otras celebridades del Reino Unido que recen por él para que pueda hacer mejor su trabajo.

En el episodio de este viernes del programa Pilgrimage: The Road To Rome, el londinense Amos, de 51 años, se encuentra con el papa Francisco en Roma. Allí mantienen una emotiva conversación en la que el actor le dice al jefe de la Iglesia Católica: "Perdí a mi madre, hace tres meses enterré a mi hermana gemela y ambas eran muy religiosas. Así que, viniendo a este lugar y no siendo religioso, estaba buscando respuestas y fe. Pero, como hombre gay, no me siento aceptado".

Ante eso, el Papa le respondió: "Darle más importancia al adjetivo 'gay' que al sustantivo 'hombre' no es bueno. Todos somos seres humanos y tenemos dignidad. No importa quién eres o cómo vives tu vida, no pierdes tu dignidad".

"Hay personas que prefieren seleccionar o descartar a otros debido al adjetivo. Estas personas no tienen un corazón humano", siguió Francisco.

Y añadió: "Para aquellos de ustedes que son creyentes, oren por mí. Para aquellos de ustedes que no creen, podrían desearme un buen viaje, así que no decepciones a nadie".

Stephen se fue llorando del encuentro y luego narró: "Si hubiera sido la respuesta que esperaba, hubiera salido. Al oír lo que dijo me conmovió y me dio fe en la humanidad. Él sabe que su respuesta a mi pregunta tendrá repercusiones en todo el mundo".

Luego el comediante acotó: "Está diciendo que aquellos que tienen puntos de vista religiosos extremos sobre la antihomosexualidad o el aborto no tienen un corazón humano y eso es enorme".