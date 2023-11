El brazo militar del movimiento palestino Hamas aseguró hoy que más de 60 personas que fueron tomadas como rehenes durante la incursión en territorio israelí del 7 de octubre murieron como resultado de ataques de Israel contra la Franja de Gaza.



"Desde el 7 de octubre hasta la fecha, los ataques sionistas (de Israel) contra Gaza dejaron más de 60 muertos entre los rehenes del enemigo. Tras las operaciones de búsqueda, los cuerpos de 23 de ellos todavía están bajo los escombros. Parece que no podremos alcanzarlos debido a que continúa la terrible agresión contra Gaza", señaló un comunicado de las Brigadas al Qassam, reproducido por la agencia de noticias Sputnik.



La semana pasada, el brazo armado de Hamas había dicho que unos 50 rehenes habían muerto por los bombardeos israelíes.



En su ofensiva sin precedentes del 7 de octubre, Hamas secuestró a unas 240 personas, la mayoría israelíes, pero también extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, entre ellos una veintena de argentinos.



Además, mató a más de 1.400 personas, la mayoría civiles.



Hasta ahora, el grupo palestino liberó a cuatro rehenes: la madre e hija Judith y Natalie Raanan, con nacionalidad estadounidense, y las israelíes Yocheved Lifshitz y Nurit Cooper.



Israel lanzó en represalia un bombardeo sobre la Franja de Gaza que ya deja casi 9.500 muertos, entre ellos unos 3.900 niños.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer que rechazaba cualquier cese temporal de la lucha contra Hamas que no incluya la liberación de los rehenes.



"No nos detendremos hasta la victoria", agregó, y aclaró que esto significa "destruir a Hamas, (y lograr) el regreso de los rehenes y el restablecimiento de la seguridad para nuestros ciudadanos y niños".