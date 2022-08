El ejército israelí declaró hoy sábado que espera que su operación dure "una semana" en la Franja de Gaza, tras nuevos ataques contra la organización Yihad Islámica que volvió a responder con disparos de cohetes, en la escalada de violencia más grave en el enclave palestino desde la guerra de mayo del año pasado.



Un vocero militar indicó que el ejército "se prepara para una operación de una semana" y que "actualmente no lleva a cabo negociaciones con vistas a un alto el fuego", tras informaciones de que Egipto trata de mediar para calmar la situación.



Horas más tarde, las autoridades militares israelíes sostuvieron haber "neutralizado" en la Franja de Gaza a la cúpula militar de la Yihad Islámica, un grupo alineado con el movimiento islamista gobernante Hamas.



"La alta cúpula del ala militar de la Yihad Islámica en Gaza ha sido neutralizada", informó el jefe de la dirección de operaciones del ejército, Oded Basik, en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.



Israel bombardea el enclave palestino desde ayer en un ataque "preventivo" ante posibles represalias por la detención el pasado lunes en Cisjordania de un líder de esta organización armada palestina y alega que sus ataques están dirigidos a sitios de fabricación de armas.



En represalia, el brazo armado de la Yihad Islámica lanzó más de 350 cohetes hacia Israel y afirmó que se trataba de una "respuesta inicial", reportó la agencia de noticias Europa Press.



De ellos, 94 cayeron en el propio enclave, 29 en el mar y dos de ellos en aguas cercanas a Tel Aviv, cuyas sirenas de aviso de bombardeo se activaron este sábado.



Si bien hasta ahora los disparos desde Gaza no causaron muertos ni daños, según el Ejército israelí, un proyectil impactó en la localidad fronteriza de Sderot e hirió a tres personas, incluidos dos militares, mientras que otra persona fue herida leve por un cohete cerca de la vecina Eshkol.



Según las autoridades de Gaza, al menos 24 personas murieron desde el inicio de los bombardeos, entre ellas uno de los líderes de la organización, Tayseer al Jabari 'Abu Mahmud', y seis niños, mientras que otras 203 resultaron heridas.



Sin embargo, Israel atribuyó la muerte de varios niños en Jabalia -ubicada en el norte de la Franja de Gaza- a un disparo fallido de un cohete lanzado por la organización Yihad Islámica contra el territorio israelí.



"Las fuerzas de seguridad israelíes no han realizado ningún bombardeo en Jabalia en las últimas horas. Está irrefutablemente demostrado que este incidente es el resultado del disparo fallido de un cohete lanzado por la Yihad Islámica", señaló el gobierno israelí en un comunicado.



Según Mohamed Abu Salameh, director del principal hospital de Gaza, los médicos se enfrentan a una "grave escasez de suministros médicos".



En la Franja de Gaza, la única central eléctrica tuvo que cerrar por falta de combustible, lo que "agravará la situación humanitaria", según la compañía.



Israel cerró los cruces de mercancías y personas con el enclave palestino el martes pasado por temor a represalias tras detener al líder de la Yihad Islámica.



Los cierres redujeron las entregas de combustible necesarias para alimentar la planta.



"El funcionamiento de instalaciones básicas como los hospitales, los colegios, los almacenes y los refugios para desplazados internos es esencial y ahora está en peligro", advirtió la coordinadora humanitaria de la ONU en Palestina, Lynn Hastings, quien pidió poner fin a las hostilidades y "evitar más muertes y heridas de civiles en Gaza e Israel".



En las últimas horas, las fuerzas israelíes también detuvieron a 19 miembros de la Yihad Islámica en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.



Se trata del peor enfrentamiento entre Israel y las organizaciones armadas en Gaza desde la guerra de los once días de mayo de 2021, que dejó 260 muertos en el lado palestino, incluidos combatientes, y 14 fallecidos en Israel, incluido un soldado, según las autoridades locales.



Egipto, un mediador histórico entre Israel y los grupos armados en Gaza, busca intervenir en el conflicto y entregó hoy mismo la primera propuesta para un alto el fuego a Israel y la Yihad Islámica, consignó la agencia de noticias Europa Press.



La Yihad Islámica excluyó, sin embargo, un cese de hostilidades y dijo que se "concentraba sobre el terreno". La organización acusa a Israel de haber "desencadenado una guerra".



"El enemigo sionista inició esta agresión y debe prepararse a que combatamos sin tregua", declaró desde Teherán el secretario general de la organización a la televisión libanesa Al-Mayadeen.



El primer ministro israelí, Yair Lapid, acusa al grupo armado de ser "un representante de Irán que busca destruir el Estado de Israel y matar a israelíes inocentes".



En un comunicado, la Liga Árabe denunció hoy "la feroz agresión israelí" mientras Jordania subrayó "la importancia de poner fin" a esta "agresión".



En tanto, la Unión Europea (UE), abogó hoy por la máxima contención a las partes para evitar "más víctimas".



Israel impone desde 2007 un estricto bloqueo de la Franja de Gaza, un enclave de 362 kilómetros cuadrados en el que viven 2,3 millones de habitantes, con altos niveles de desempleo y pobreza.