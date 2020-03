Italia es el país del mundo que afronta, actualmente, el peor panorama respecto de la pandemia de coronavirus. Con más de 6.000 muertos, es además el que más contagios registró en las últimas semanas, muy por encima del resto.

En ese panorama, los médicos están sobrepasados de trabajo, con hospitales colapsados por la cantidad de pacientes internados y con pocos insumos para hacerle frente a la enfermedad.

"Un grupo de los que se internan por Covid-19 va con un problema respiratorio. Una vez que aumenta ese problema respiratorio termina en una pulmonitis y es muy difícil tratarlo. Ninguno de los pacientes que entran a terapia intensiva sale con vida. No hay vacunas ni hay tratamiento para todo esto", afirmó Nelson Cantarutti, enfermero oriundo de Córdoba y radicado en Italia desde hace 16 años. Trabaja en el policlínico di Milano, y entrevistado por No tan Millennials describió su labor en lo que considera como un "hospital de guerra".

Rutina. "Yo soy enfermero desde hace 16 años y trabajo de cirugía cardíaca. Ya no hay operaciones de cirugía cardíaca. Todo se está utilizando para operaciones con Covid-19. Estamos haciendo turnos de 12 horas. Dos médicos y tres enfermeros ya se contagiaron. Por 12 horas trato de no ir a comer ni al baño. A las 6 horas me saco el barbijo y tomo agua. Cuando salgo de ahí me baño y me cambio todo, y cuando llego a casa me vuelvo a bañar. Dentro de mi casa vivo en una habitación con un baño y mi familia, en el resto de la casa. Mis padres viven a 200 metros de casa y no los puedo ver".

Jóvenes y sin patología. "En la morgue no hay lugar. Dos pisos llenos con pacientes Covid-19, en unas 200 camas. Hay 21 en terapia intensiva con respiradores. Ninguno de los pacientes que entran salen con vida. El otro día se murieron dos chicas, una de 17 y la otra, de 23, sin ningún tipo de patología. Ustedes (en Argentina) tienen la posibilidad de ver esto: es mejor estar aburrido en la casa que internado en el hospital".